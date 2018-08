Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης διαμαρτύρεται από σκηνής για την κακοποίηση των ζώων [βίντεο]

Κακοποιήση των ζώων υπάρχει σ ολη την Ελλάδα Η Σαντορίνη μπορεί να κάνει την διαφορά. Απομονώνοντας τους ανεγκέφαλους και δείχνοντας την ευγνωμοσύνη και την ανθρωπιά της σ αυτά τα ζώα που τόσα χρόνια την βοήθησαν να στηθεί. Μιάς και το νησί έχει σημαία του τα γαιδουράκια, ας πρωτοστατήσει στο σταμάτημα κάθε βαρβαρότητας απέναντι στα ιπποειδή. Ας γίνει το νησί ο παράδεισος τους!Και ο τουρισμός θα ωφεληθεί πολύ περισσότερο , πιστεύω! @agriadysi @atheridis_thodoris @bessy.malfa @tasos_kontaratos @pinelopiplaka @nikiskiadaresi @olga_skiadaresi #skiadaresis #agriadusi #summertour #stopanimalabuse

