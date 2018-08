Η ξεσηκωτική μπάντα του στρατού με jazz στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Νιάρχος -Ιδρύθηκε το 1825

Ο μήνας κλείνει στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Νιάρχος με τo μουσικό σύνολο Jazz Octet της Στρατιωτικής Μουσικής Φρουράς Αθηνών. Το μουσικό σύνολο παρουσιάζει τη θεματική συναυλία BlueMood.

Η συναυλία έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 30 Αυγούστου και η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν.

Το Jazz Octet κάνει αναδρομή στην ιστορία της Jazz και συνδέει τα αφροαμερικάνικα μουσικά στοιχεία με τη σύγχρονη jazz.

Μέχρι σήμερα, το Jazz Octet έχει εμφανισθεί σε πολλούς χώρους όπως το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, καθώς και στην εκπομπή JazzintheCity του Τρίτου Προγράμματος της ΕΡΤ και έχει λάβει εξαιρετικές κριτικές για το project Tribute to DukeEllington που παρουσίασε το 2015, καθώς και το project Cuba to the World που παρουσίασε το 2016.

Στη συναυλία στο ΚΠΙΣΝ, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει αποσπάσματα από τα δύο αυτά project του συνόλου, να απολαύσει κομμάτια του Δούκα της jazz, DukeEllington, αλλά και να κάνει στάση στη Λατινική Αμερική φέρνοντας πίσω αγαπημένα κομμάτια του Chucho Valdés, του Chick Corea, του Paquito D’Rivera και άλλων συνθετών.

Συντελεστές:

Κώστας Κεφαλάς, τρομπέτα

Γιάννης Καΐκης, τρομπόνι

Γιώργος Κωνσταντάκης, τενόρο σαξόφωνο

Λεωνίδας Μαλάκης, βαρύτονο σαξόφωνο

Ντόρα Σαμαρά, φλάουτο

Κωνσταντίνος Ζώτος, πιάνο

Ιωάννης Χατζηιωάννου, μπάσο

Νικόλας Αθανασιάδης, τύμπανα

Γιώργος Παυλής, κρουστά

Μπάντα με ιστορία από το 1821

Μετά την επανάσταση του 1821 συγκροτήθηκε στις τάξεις του νεοσύστατου Στρατού, το 1825, από τον Γάλλο Συνταγματάρχη Κάρολο Φαβιέρο, η πρώτη στρατιωτική μπάντα στο Ναύπλιο, την πρωτεύουσα της Ελλάδος.

Πρώτος Αρχιμουσικός της υπήρξε ο Ανθλγός Ernest von Mangel, Γερμανός στην καταγωγή από την Βυρτεμβέργη της Βαυαρίας.

ΚΠΙΣΝ, Πέμπτη 30 Αυγούστου, Αγορά, στις 21:00, Ελεύθερη είσοδος