Αφιέρωμα στον βραβευμένο Αμερικανό σκηνοθέτη Ντέιβιντ Φίντσερ και μεγάλες πρεμιέρες τον Σεπτέμβριο στη Nova

Eνα μοναδικό αφιέρωμα στον Ντέιβιντ Φίντσερ, γνωστό για τη σκηνοθεσία μερικών από τα πιο επιτυχημένα θρίλερ όλων των εποχών, μεγάλες κινηματογραφικές πρεμιέρες, αλλά και ολόκληρη η επιτυχημένη σειρά της ΗΒΟ, «True Detective», έρχονται τον Σεπτέμβριο στη Nova.

Το αφιέρωμα στον μεγάλο Αμερικανό σκηνοθέτη Ντέιβιντ Φίντσερ, βραβευμένο με Χρυσή Σφαίρα και δύο φορές υποψήφιο για Όσκαρ, ξεκινάει από την Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου και κάθε Πέμπτη, στις 22:00, στο Novacinema2HD, όπου θα προβάλλεται μία από τις καλύτερες ταινίες του. Ταυτόχρονα με την προβολή της η κάθε ταινία θα είναι διαθέσιμη και στο Nova On Demand, έτσι ώστε οι συνδρομητές να μπορούν να την απολαύσουν όποτε εκείνοι θέλουν και όπου και αν βρίσκονται. Αναλυτικότερα, το αφιέρωμα συμπεριλαμβάνει τις παρακάτω ταινίες: «Το κορίτσι με το τατουάζ» (6/9), «Seven» (13/9), «Δωμάτιο Πανικού» (20/9) και «Η απίστευτη ιστορία του Μπέντζαμιν Μπάτον» (27/9) (υποψήφια για Όσκαρ Σκηνοθεσίας). Παράλληλα, στο Nova On Demand θα βρίσκεται διαθέσιμη και η ταινία «Zodiac» για την οποία ο σκηνοθέτης είχε λάβει πολύ θερμές κριτικές, ενώ είχε θεωρηθεί και ως μία από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς της.

Στο Nova On Demand τον Σεπτέμβριο έρχεται να προστεθεί και το Box Set, δηλαδή όλοι οι κύκλοι της σειράς, «True Detective», η οποία κέρδισε κοινό και κριτικούς και θεωρείται μία από τις καλύτερες σειρές της HBO, συμπεριλαμβάνοντας ένα εξαιρετικό καστ ηθοποιών: Μάθιου ΜακΚόνακι , Γούντι Χάρελσον, Κόλιν Φάρελ, Ρέιτσελ ΜακΆνταμς, Βινς Βον και πολλούς άλλους.

Παράλληλα, όπως και κάθε μήνα, έτσι και τον Σεπτέμβριο έρχονται πολύ δυνατές κινηματογραφικές πρεμιέρες στη Nova, ανάμεσα τους: η ξεκαρδιστική κωμωδία δράσης «22 Jump Street» (2/9), με τους Τσάνινγκ Τέιτουμ και Τζόνα Χιλ, η ταινία κινουμένων σχεδίων «Φερδινάνδος» (4/9) η οποία ήταν υποψήφια για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων, το θρίλερ δράσης «American Assassin: Η εκδίκηση» (9/9), με τους Μάικλ Κίτον και Ντίλαν Ο'Μπράιεν, η αληθινή ιστορία «Μάρσαλ: Στη σκιά του νόμου», με τους Τσάντγουικ Μπόσμαν και Κέιτ Χάντσον (11/9), η αστυνομική ταινία δράσης «Η Ληστεία του αιώνα» (16/9), με τους Τζέραρντ Μπάτλερ και Πάμπλο Σράιμπερ, η συγκλονιστική αληθινή ιστορία «Stronger: Με τη δύναμη της ζωής» (18/9), με τον Τζέικ Τζίλενχαλ σε μία από τις καλύτερες ερμηνείες της καριέρας του, η αληθινή ιστορία «Thank you for your service» (22/9), με τους Μάιλς Τέλερ και Χέιλι Μπένετ, το μεγάλο blockbuster «Έγκλημα στο Όριαν Εξπρές» (23/9), με μία σειρά δημοφιλών αστέρων στο πρωταγωνιστικό καστ: Κένεθ Μπράνα, Τζόνι Ντεπ, Τζος Γκαντ και Πενέλοπε Κρους και η αληθινή ιστορία «Ο καθηγητής Μάρστον και η Wonder Woman» (25/9), με τους Λουκ Έβανς και Ρεμπέκα Χολ.