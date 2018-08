Το πρώτο βήμα για την πρόκριση θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται αύριο, στις 21:00, στο «Γ. Καραϊσκάκης», τη Μπέρνλι στον πρώτο αγώνα, για τα play off του Europa League.

Στόχος του είναι η νίκη, που θα ανοίξει τον δρόμο για τους ομίλους. Στην προηγούμενη φάση, απέκλεισε εύκολα, με 2 νίκες, τη Λουκέρνη (4-0 εντός έδρας και 3-1 εκτός).

Η Μπέρνλι έφερε 4 ισοπαλίες, στην κανονική διάρκεια των αγώνων της, στα προκριματικά του Europa League και πήρε 2 προκρίσεις στην παράταση. Στη δεύτερη φάση, ήρθε ισόπαλη 1-1, στα 2 παιχνίδια με την Αμπερντίν και στη ρεβάνς στο γήπεδό της κέρδισε 3-1 στην παράταση. Στην τρίτη φάση, έμεινε στο 0-0, στα 2 ματς με τη Μπασακσεχίρ, αλλά και πάλι στην παράταση, στο γήπεδό της, κέρδισε 1-0 και προκρίθηκε στα play off.

Το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ, προσφέρει πολλά ειδικά στοιχήματα, πριν από την έναρξη και κατά τη διάρκεια του αγώνα Ολυμπιακός-Μπέρνλι.

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν, μεταξύ άλλων, στην πρόκριση, το λεπτό του πρώτου γκολ, τα κόρνερ των δύο ομάδων στον αγώνα και στο πρώτο ημίχρονο, το πρώτο και το τελευταίο κόρνερ, τον νικητή των κόρνερ, την πρώτη και την τελευταία ομάδα που θα σκοράρει, την ομάδα που θα σκοράρει πρώτη σε συνδυασμό με το τελικό αποτέλεσμα, τη διαφορά νίκης, το ημίχρονο με τα υψηλότερο σκορ του αγώνα και των δύο ομάδων, το στοίχημα χωρίς ισοπαλία του αγώνα, του πρώτου και του δεύτερου ημιχρόνου, τη νίκη με μηδέν παθητικό, τον παίκτη που θα πετύχει το πρώτο γκολ, το οποιοδήποτε γκολ και το τελευταίο γκολ.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΜΠΕΡΝΛΙ

Το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ προσφέρει για τον αγώνα Ολυμπιακός-Μπέρνλι και τα ακόλουθα 3 συνδυαστικά στοιχήματα:

Ο Χριστοδουλόπουλος να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή και ο Ολυμπιακός να κερδίσει 3-1 και στο 1ο ημίχρονο Over 3,5 κόρνερ.

Ο Ολυμπιακός Over 5,5 κόρνερ στον αγώνα και λεπτό τελευταίου γκολ 81-90 και ο Ολυμπιακός να σκοράρει πρώτος και να κερδίσει.

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες και ημίχρονο με τα περισσότερα γκολ 2ο και Over 10,5 κόρνερ στον αγώνα.

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα, στον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μπέρνλι και σε όλα τα ματς των Κυπέλλων Ευρώπης, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν cash-out, να κλείνουν δηλαδή τα στοιχήµατα, πριν από τη διευθέτηση των επιλογών τους, τόσο για παιχνίδια που έχουν παίξει πριν την έναρξη τους (pre-game), όσο και στους live αγώνες.