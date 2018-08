Το τερμάτισε η Κιμ Καρντάσιαν- Επισκέφτηκε νεκροτομείο για να... μακιγιάρει νεκρή [βίντεο]

Στα άκρα έφτασε η Κιμ Καρντάσιαν προκειμένου να διατηρήσει την τηλεθέαση του ριάλιτι στο οποίο πρωταγωνιστεί η ίδια και η οικογένειά της, Keeping up with the Kardashians.

Κι αυτό γιατί η ίδια αυτή την φορά δεν έκανε κάποια τολμηρή φωτογράφιση ή τσακώθηκε με κάποια από τις αδελφές της, αλλά επισκέφτηκε ένα νεκροτομείο προκειμένου να μάθει να μακιγιάρει μία νεκρή γυναίκα.

Στο τρέιλερ που κυκλοφορεί για το επόμενο επεισόδιο, η Κίμ Καρντάσιαν βάζει κανονικά κονσίλερ σε μία νεκρή γυναίκα καθώς είναι γνωστό πως οι νεκροί μακιγιαρίζονται πριν από την κηδεία τους.

Ωστόσο το θέαμα φαίνεται να σοκάρει την κοινή γνώμη, καθώς η τηλεοπερσόνα όχι μόνο δεν κρατάει τα προσχήματα, αλλά δείχνει ενθουσιασμένη στο φακό, ενώ εν συνεχεία δείχνει μάλιστα και τρικς για το πως θα κάνει την γυναίκα που έφυγε από την ζωή να δείχνει πιο όμορφη.