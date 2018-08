«Θα γράψουμε νέο βιβλίο μετά την έξοδο» -Ο Παπαδημούλης έκανε το Twitter να γελάσει [εικόνες]

Ενθουσιάστηκε ο Δημήτρης Παπαδημούλης και πανηγυρίζει με αλεπάλληλα tweets για την έξοδο της Ελλάδας από το μνημόνιο.

«Αρχίζουμε να γράφουμε τις πρώτες σελίδες ενός νέου βιβλίου», σημείωσε ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Μετά από 8 χρόνια, στις 21 Αυγούστου, η Ελλάδα βγαίνει επιτέλους από την «εντατική» των μνημονίων. Αρχίζουμε να γράφουμε τις πρώτες σελίδες ενός νέου βιβλίου. Με σοβαρότητα και μεταρρυθμιστικό σχέδιο, χωρίς φιέστες και φανφάρες. Με υγιή δημόσια οικονομικά και αναπτυξιακή εξωστρέφεια», γράφει ο επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

— Dim. Papadimoulis (@papadimoulis) August 19, 2018

Το Twitter βλέπει το «τέλος των μνημονίων» που προπαγανδίζει η κυβέρνηση με άλλο μάτι. Το «βιβλίο ΣΥΡΙΖΑ» του κ. Παπαδημούλη έγινε viral και προκάλεσε κύμα ειρωνικών σχολίων:

Δείτε ενδεικτικά:

#ΒΙΒΛΙΟ_ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβαν χώρα και τν έκαναν χοτ σποτ

Μη μου πείτε. ... το #ΒΙΒΛΙΟ_ΣΥΡΙΖΑ θα μεταφραστεί και σε άλλες γλώσσες; πςςςςςς τι λες τώρα!

After 8 long years, on 21 August, Greece is finally coming out of the "intensive" memorandum. We begin to write the first pages of a new book. With seriousness and all the necessary reforms; no need for bragging about. With sound public finances and developmental extroversion.



Ναι το βιβλίο της συμφοράς μας. Χάνουμε τα επιτόκια χαμηλού δανεισμού 1,5 %. Επιτήρηση μέχρι το 2060... Πώληση της περιουσίας του κράτους για 99 χρόνια... Και capital controls. Αλλά βγάινουμε στις αγορές και..... Αρχίζει η εντατική των υψηλών επιτοκίων δανεισμού #ΒΙΒΛΙΟ_ΣΥΡΙΖΑ

Σαν σήμερα, το 2015, ετοίμαζαν ντου στο νομισματοκοπείο. Κάτι σαν La casa de papel δηλαδή, αλλά με καθυστερημένους, εγκεφαλικά νεκρούς μαθητευόμενους μάγους της εξουσίας.

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ θα προσέφεραν άφθονο γέλιο...

#Μνημονιο_Χωρις_Λεφτα #μνημονια_τελος #ΒΙΒΛΙΟ_ΣΥΡΙΖΑ

#ΒΙΒΛΙΟ_ΣΥΡΙΖΑ Ρωμά Λαθρομετανάστες Μετακλητοί Γκόμενοι Γκόμενες Συνδικαλισταραδες Ξαδέρφια Ρουβικωνες Κουφοντίνας Αναρχικοί Και πάνω από όλους η Μερκελ έχουν ένα καλο λόγο να γράψουν στο βιβλίο ...

Για εξώφυλλο #ΒΙΒΛΙΟ_ΣΥΡΙΖΑ

Γιατί δεν βγαίνει στο Σύνταγμα να χορέψει με τον λαό που έσωσε, αφού ο κόσμος τους λατρεύει τους ΖΑΙΟΥΣ όπως οι ίδιο λένε; #ΒΙΒΛΙΟ_ΣΥΡΙΖΑ #μνημονια_τελος

Εξώφυλλο του #ΒΙΒΛΙΟ_ΣΥΡΙΖΑ

Και τωρα τι θα κανει ο Συριζα χωρις Μνημονιο? Το ειχε αναγκη για την επιβιωση του περισσοτερο απο καθε αλλον. Πλεον θα πρεπει να γραφει ο ιδιος την οικονομικη πολιτικη & οχι να κανει μεταφρασεις... Οποτε ναι, τελος μνημονιων σημαινει και τελος Συριζα. #βιβλιο_Συριζα

Το καλύτερο #ΒΙΒΛΙΟ_ΣΥΡΙΖΑ είναι το Καμμένο #ΒΙΒΛΙΟ_ΣΥΡΙΖΑ

Στο #ΒΙΒΛΙΟ_ΣΥΡΙΖΑ σελίδες απο 1-150 θα βρείτε ύμνους όλων των ξένων για την δεινότητα του Αλεξη της καρδιας μας

#ΒΙΒΛΙΟ_ΣΥΡΙΖΑ πως να κατηγορείς 40 χρόνια μεταπολιτευσης, ενώ τα έχεις στο κόμμα σου. Σουρεαλ!

Αυτο ήταν ωραίο #ΒΙΒΛΙΟ_ΣΥΡΙΖΑ θα το θυμόμαστε τα επόμενα 50-60 χρονιά! Τόσο καλό ήταν!

Οι μεγαλύτερες επιτυχίες του καλύτερου παπατζή θα τις βρείτε μόνο στο #ΒΙΒΛΙΟ_ΣΥΡΙΖΑ

Κάτι τέτοια λέγατε και τότε που σχεδιάζατε τη κατάληψη του Νομ/πείου, της Τρ.τ.Ελλάδος, το στρατό στους δρόμους για τη δημόσια τάξη, τη χώρα εκτός ευρωζώνης σε γνώση τ Τσίπρα και τους τραμπούκους σας να σπάνε τ Αθήνα με πρότυπο, κατά τον Τσίπρα, το καθεστώς Μαδούρο

#ΒΙΒΛΙΟ_ΣΥΡΙΖΑ

Ένα #Βιβλίο_Συριζα που θα υμνεί όλα τα καθεστώτα!

Best seller: Σύντομος περίληψη των ψεμμάτων του Πθ. Ακολουθεί ειδική αφιέρωση: Οι παραιτήσεις μου, by Πάνος Καμμένος. #ΒΙΒΛΙΟ_ΣΥΡΙΖΑ

Μνημόνιο ,cc φόροι, πλαστογραφίες ,κρυφές μπίζνες λαθρομετανάστευση, προδοσία Μακεδονίας κ όχι μόνο ,νεκροί Μάνδρας ,Ματιού πολυετή υψηλά πλεονάσματα 100 χρόνια υπερταμείο κ άλλες ιστορίες θα βρείτε στο #ΒΙΒΛΙΟ_ΣΥΡΙΖΑ

#ΒΙΒΛΙΟ_ΣΥΡΙΖΑ. Πως να αυξήσεις το χρέος της χώρας και να ετοιμάζεις γιορτή για να το γλεντήσεις

Θέλεις να προοδεύσει η χώρα σου μεθοδικά, ακολούθησε πίστα τα βήματα και μετά πούλησε σανό στα γιδια ότι βγαίνεις από τα μνημόνια. #ΒΙΒΛΙΟ_ΣΥΡΙΖΑ

#ΒΙΒΛΙΟ_ΣΥΡΙΖΑ πως να γίνεις παγκόσμιο Pet.

Μόνο ένα #ΒΙΒΛΙΟ_ΣΥΡΙΖΑ; Ολόκληρη χρυσόδετη εγκυκλοπαίδεια!