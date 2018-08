Οι σπόντες της Μαρίας-Ελένης Λυκουρέζου για την Καλογρίδη

Να είστε καλα ολοι για την αγάπη που δείχνετε στην μαμάκα μουκ ο πατέρας μου άνθρωπος είναι με ελλατώματα οπως όλοι μας....το πένθος το περνάει ο καθένας οπως νιώθει....η συνειδητοποίηση ερχεται σε αλλους νωρίς...σε αλλους αργα...Ηταν κ θα είναι ο σύζυγος της μανας μου....κ οπως πάντα κ αυτο θα του το συγχωρούσε...γτ ήξερε οτι η ψυχή του είναι αγνή...ολα τα άλλα απλα πυροτεχνήματα...άνθρωπε μην ασχολεισαι με τους άλλους...ο καθένας κουβαλάει τον δικό του σταυρό...οσο κατι που κάνουν οι άνθρωποί μας περνάνε καλα είμαστε κ μεις....οταν αρχίσει κατι να μην τους κάνει καλο τότε πέρνουμε θέση....το φως νικάει το σκοτάδιπάντα δίπλα στους ανθρώπους που αγαπάμε❤️

