Ο Μάρκ Χάμιλ στην 2η σεζόν της ιστορικής σειράς Knightfall που έρχεται αποκλειστικά στην Cosmote TV

Με 2η σεζόν, όπου θα συμμετέχει ο Μάρκ Χάμιλ (Star Wars), επιστρέφει η ιστορική τηλεοπτική σειρά Knightfall, αφού πήρε πράσινο φως από το δίκτυο HISTORY®.

Την υπογραφή του στον 2ο κύκλο βάζει ο Άαρον Χέλμπινγκ (‘The Flash’, ‘Spartacus: War of the Damned’) ως showrunner και executive producer, ενώ την παραγωγή αναλαμβάνουν τα A+E Studios, σε συνεργασία με την εταιρεία παραγωγής του Τζέρεμι Ρένερ,The Combine and Midnight Radio.

Το Knightfall συγκαταλέγεται στις κορυφαίες δραματικές σειρές του δικτύου, δίπλα στα δημοφιλή ‘Vikings’ και ‘Project Blue Book’. Η COSMOTE TV έχει εξασφαλίσει τον νέο κύκλο της σειράς, που θα προβληθεί, σε πανελλήνια αποκλειστικότητα, στο κανάλι COSMOTE CINEMA 4HD.

Η πολυσυζητημένη ιστορική σειρά Knightfall, κάνει ταξίδι στο χρόνο, γύρω στα 1100 μ.Χ., και αποτυπώνει την πολιτική ίντριγκα της εποχής των Σταυροφόρων και των Ναϊτών Ιπποτών. Ο 2ος κύκλος αναβιώνει την Μεσαιωνική Ιερή Εκστρατεία και στο cast της σειράς προστίθεται ο Μάρκ Χάμιλ. Ο διάσημος για τον ρόλο του ως Luke Skywalker στις ταινίες Star Wars ηθοποιός θα ενσαρκώσει τον Talus, ένα βετεράνο σταυροφόρο. Ο σκληροπυρηνικός ιππότης Talus, ο οποίος επιβίωσε 10 χρόνια αιχμαλωσίας στους Άγιους Τόπους, επιστρέφει έχοντας ως αποστολή του την εκπαίδευση και τη μύηση των νέων ιπποτών στον Ιερό Σκοπό και στην αναζήτηση του Αγίου Δισκοπότηρου.

Ο Μαρκ Χάμιλ είναι περισσότερο γνωστός για τον ρόλο του ως Luke Skywalker στις ταινίες Star Wars. Επίσης, έχει δανείσει την φωνή του στον χαρακτήρα του Joker στις σειρές Κινουμένων Σχεδίων, Batman. Μάλιστα, για τη σειρά Arkham City έχει κερδίσει βραβείο BAFTA. Το 2019, ο Μαρκ Χάμιλ θα εμφανιστεί και στην τρίτη ταινία της νέας τριλογίας του Star Wars, Star Wars: Επεισόδιο 9.