UBS: «Πιστωτικό γεγονός» σε ομόλογο της Folli Follie σε ελβετικό φράγκο

Για «πιστωτικό γεγονός» ενημερώθηκε η UBS ως αντιπρόσωπος των κατόχων του ομολόγου ύψους 150 εκατ. ευρώ σε ελβετικά φράγκα της Folli Follie.

Στην ενημέρωσή της η UBS, η οποία λειτουργεί ως αντιπρόσωπος των κατόχων ομολογιών που εξέδωσε η FFG σε ελβετικό φράγκο, τονίζει πως είχε αιτηθεί την παροχή περισσότερων πληροφοριών από την Folli Follie αναφορικά με το credit on default του ελβετικού ομολόγου και εξετάζει την κατάσταση.

Με δεδομένο ότι οι ομολογίες έχουν εισαχθεί στο ελβετικό χρηματιστήριο (SIX), ως άμεσο μέτρο ζητήθηκε από το SIX Swiss Exchange Ltd να τελούν οι τίτλοι υπό διαπραγμάτευση σε σταθερή τιμή (flat basis).

Υπενθυμίζεται ότι στις 14 Αυγούστου, η εταιρία εξέδωσε ανακοίνωση, παραδεχόμενη ότι ο λόγος για τον οποίο η Folli Follie κατέθεσε αίτηση για την υπαγωγή της στο άρθρο 106 α παρ. 6 του Ν. 3588/2007 ήταν η προστασία της από τους ομολογιούχους. Ένα Schuldschein (πρόκειται για μια δανειακή σύμβαση μεταξύ δύο αντισυμβαλλόμενων, η οποία διέπεται από το γερμανικό δίκαιο) καταγγέλθηκε στις 9 Αυγούστου 2018, γεγονός που κατέστησε την οφειλή ληξιπρόθεσμη και οδήγησε στην κατάπτωση της σχετικής εγγύησης που έχει δοθεί από την εταιρία.

Η διαπραγμάτευση «σε σταθερή βάση» αφορά τίτλους χωρίς δεδουλευμένους τόκους. Το μέτρο αυτό λαμβάνεται για τίτλους για τους οποίους η απόδοση τόκων είναι σε διαδικασία αθέτησης ή υπάρχει αμφιβολία για την πληρωμή τους. Ουσιαστικά πρόκειται για διαπραγμάτευση εντός και εκτός μιας θέσης με την ίδια τιμή, χωρίς κέρδος ούτε απώλεια.