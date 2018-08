Ακης Πετρετζίκης – Φωτεινή Παπαλεωνιδοπούλου: Δεν κρύβουν τον έρωτά τους [εικόνες]

Ας είναι η Παναγίτσα μας ο οδηγός στη ζωή όλων μας! Χρόνια πολλά. Όλοι χαρούμενοι και αγαπημένοι. Μα πάνω απ όλα αγαπημένοι! 🌷

A post shared by Foteini A. Papaleonidopoulou (@foteini_papaleon) on Aug 15, 2018 at 1:11am PDT