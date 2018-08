Η Μάγκι Ταμπακάκη ποζάρει με ένα ιδιαίτερο μαγιό - «Η εκδίκηση της σαρδέλας» [εικόνα]

.....η εκδίκηση της σαρδέλας...... όταν το πάθος για φαΐ.... γίνεται pattern μαγιό @armarola #syrosisland #sardines #ossessionatacolcibo #semprefame

A post shared by Μαγκυ Ταμπακάκη (@maggie_tampakaki) on Aug 11, 2018 at 4:32am PDT