Η Μελάνια Τραμπ ανυπομονεί να χωρίσει -Τιμωρεί τον Ντόναλντ με τις στιλιστικές της επιλογές [εικόνες]

Τις ώρες και τις ημέρες φαίνεται πως μετρά η Μελάνια Τραμπ μέχρι τη στιγμή που θα εγκαταλείψει το αξίωμά του ο σύζυγός της, Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να τον χωρίσει, σύμφωνα με την πρώην βοηθό του Λευκού Οίκου Ομαρόζα Μανιγκόλντ Νιούμαν.

Όπως αναφέρει στο νέο της βιβλίο που θα κυκλοφορήσει σήμερα με τίτλο: « Unhinged: An Insider’s Account of the Trump White House», η Πρώτη Κυρία έχει επίσης αποφασίσει σκόπιμα να «τιμωρήσει» τον πρόεδρο με τις στιλιστικές της επιλογές. Στο βιβλίο, που αναμένεται να προκαλέσει πάταγο, η πρώην βοηθός κατηγορεί τον πρόεδρο πως χρησιμοποιεί φυλετικές προσβολές και έχει εξασθενημένη νοητική οξύτητα, μεταξύ των άλλων ισχυρισμών.

«Κατά τη γνώμη μου, η Μελάνια μετρά κάθε λεπτό μέχρι να εγκαταλείψει τον Λευκό Οίκο και να μπορεί να τον χωρίσει» έγραψε η Μάνιγκολντ Νιούμαν.

Δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιος αναφέρει το κακό κλίμα ανάμεσα στο πρώτο ζευγάρι των ΗΠΑ. Και ο Μάικλ Γουλφ στο βιβλίο του που κυκλοφόρησε φέτος με τίτλο« Fire and Fury: Inside the Trump While House», αναφέρει ότι δεν κοιμούνται καν στην ίδια κρεβατοκάμαρα.

Ο Λευκός Οίκος, από την πλευρά του έχει καταγγείλει τους ισχυρισμούς της Μάνιγκλοντ Νιούμαν, η οποία απολύθηκε από τον επικεφαλής του Λευκού Οίκου τον Δεκέμβριο, Τζον Κέλι.

Η Μάνιγκολντ Νιούμαν αναφέρει επίσης στο βιβλίο της πως η Πρώτη Κυρία χρησιμοποιεί τις στιλιστικές της επιλογές για να του περάσει το μήνυμά της. Ανέφερε συγκεκριμένα την ροζ μπλούζα Gucci με τον φιόγκο στο λαιμό που φορούσε σε ένα από προεδρικά ντιμπέιτ το 2016, όταν δόθηκε στη δημοσιότητα μια κασέτα στην οποία ο Ντόναλντ Τραμπ καυχιόταν για τις σεξουαλικές επιθέσεις του σε γυναίκες. Επίσης, αναφέρθηκε και στο μπουφάν με το σλόγκαν «Πραγματικά δεν με νοιάζει. Εσένα;» που φόρεσε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της στα σύνορα του Τέξας τον περασμένο Ιούνιο, όταν η διοίκηση του Τραμπ βρέθηκε αντιμέτωπη με πλήθος επικρίσεων για την μεταναστευτική πολιτική «μηδενικής ανοχής».

«Αν τις δει κανείς στο σύνολο, όλες οι στιλιστικές της εξεγέρσεις εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό» έγραψε η Νιούμαν. «Και όχι μόνο προς εσφαλμένη κατεύθυνση ή απόσπαση – στρατηγικές που τις ξέρει πολύ καλά ο σύζυγός της. Πιστεύω πως η Μελάνια χρησιμοποιεί το στυλ για να τιμωρήσει τον σύζυγό της».

Η Πρώτη Κυρία, από την πλευρά της, δηλώνει «απογοητευμένη» από τους ισχυρισμούς της Μάνιγκολντ Νιούμαν εναντίον του συζύγου της, ανέφερε η εκπρόσωπός της, Στέφανι Γκρίσαμ.

«Η Κυρία Τραμπ σπάνια, αν ποτέ, δεν έχει έρθει σε επαφή με την Ομαρόζα και είναι απογοητευτικό που αντιπολιτεύεται με αυτό τον τρόπο, ιδίως μετά από όλες αυτές τις ευκαιρίες που τις προσέφερε ο πρόεδρος» ανέφερε η Γκρίσαμ στο Newsweek.

Η Μάνιγκολντ Νιούμαν έγραψε πως η Πρώτη Κυρία «αναγκάστηκε» να επισκεφθεί την μονάδα όπου φιλοξενούνταν οι πρόσφυγες στα σύνορα με το Τέξας, για να «μαζέψει το χάος του συζύγου της» και πως το μήνυμα στο μπουφάν της απευθυνόταν σε εκείνον.

«Φόρεσε εκείνο το μπουφάν για να βλάψει τον Τραμπ, παρατείνοντας τη συζήτηση για την ανυπαρξία της διοίκησης, καταστρέφοντας το ίδιο το ταξίδι και προσπαθώντας να σιγουρευτεί πως κανείς δε θα της ζητούσε να κάνει κάτι τέτοιο ξανά» ισχυρίζεται στο βιβλίο της.

Φωτογραφίες: AP