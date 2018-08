Στη Μεσσηνία ο «Χάρι Πότερ» -Η φωτογραφία του σε παγωτατζίδικο [εικόνα]

Τις ελληνικές παραλίες απολαμβάνει τις τελευταίες μέρες ο Χάρι Πότερ, δηλαδή ο Βρετανός ηθοποιός Ντάνιελ Ράντκλιφ.

Ο ηθοποιός βρίσκεται στη Μεσσηνία και συγκεκριμένα στο Costa Navarino όπου παραθερίζει με παρέα.

Μάλιστα οι πελάτες του ξενοδοχείου τον αναγνώρισαν και του ζήτησαν να βγάλουν φωτογραφία σε ένα κατάστημα με παγωτό.

Οπως φαίνεται πάντως στην φωτογραφία, ο Βρετανός ηθοποιός δεν θυμίζει τόσο τον Χάρι Πότερ που όλοι αγαπήσαμε, καθώς εκτός του ότι έχει μεγαλώσει μιας και έχουν περάσει 7 χρόνια από την τελευταία ταινία, ο ίδιος έχει αφήσει μακρυά μούσια και μαλλιά. Πάντως, το χαμόγελό του παραμένει ίδιο και απαράλλαχτο.

Ο Ντάνιελ Τζέικομπ Ράντκλιφ όπως είναι το πλήρες όνομά του γεννήθηκε στις 23 Ιουλίου 1989 και κατάγεται από εύπορη οικογένεια. Έκανε το υποκριτικό του ντεμπούτο σε ηλικία δέκα ετών στην τηλεταινία του καναλιού BBC One David Copperfield το 1999. Το 2001 έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στην ταινία The Tailor of Panama.

Σε ηλικία 11 ετών κέρδισε το ρόλο του Χάρι Πότερ στην πρώτη ταινία Χάρι Πότερ και πρωταγωνίστησε στη σειρά ταινιών για δέκα χρόνια μέχρι την κυκλοφορία της όγδοης και τελευταίας ταινίας τον Ιούλιο του 2011.

Πηγή: Γαργαλιάνοι online