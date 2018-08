Ελληνικός θρίαμβος στο Ευρωπαϊκό στίβου: Χρυσό η Στεφανίδη, αργυρό η Κυριακοπούλου [εικόνες & βίντεο]

Ελληνικός θρίαμβος @stefanidi_katerina και @nikoleta_kiriakopoulou κλείδωσαν τις δύο πρώτες θέσεις!!!! Έχουμε τρελαθεί!!!!

A post shared by SEGAS (@segas.gr) on Aug 9, 2018 at 12:21pm PDT