Κάτι νέο ήρθε στην Ελλάδα [εικόνες]

O Vegan Guide Greece άνοιξε τις ηλεκτρονικές πύλες του για να μας δείξει ότι ο vegan τρόπος ζωής είναι πλέον εύκολος και ένα κλικ μακριά!

O ‘’VEGAN GUIDE GREECE’’ δημιουργήθηκε από μια ομάδα ανθρώπων που γνωρίζουν ότι ο vegan τρόπος ζωής είναι προσιτός όταν υπάρχει λίγη διάθεση για ψάξιμο στα σωστά σημεία.

Έτσι γεννήθηκε η ιδέα να χαρτογραφηθούν όλα τα vegan σημεία της Ελλάδας σε έναν ηλεκτρονικό οδηγό!

Πρόκειται για έναν ολοκληρωμένο οδηγό όλων των vegan επιχειρήσεων αλλά και on line καταστημάτων, από την εστίαση, τα τρόφιμα, την ένδυση, προϊόντα καθαρισμού, καλλυντικά, κομμωτήρια, tattoo μέχρι γιατρούς και διατροφολόγους! Στον VGG, ακόμα θα βρείτε vegan events και news καθώς και όλα τα Ελληνικά blogs και vlogs για συνταγές και ενημέρωση.

Η Ελλάδα αλλάζει, εκσυγχρονίζεται, εξελίσσεται, γίνεται όλο και πιο φιλική προς την vegan κουλτούρα. Οι επιλογές αυξάνονται διαρκώς και η ομάδα του Vegan Guide Greece ανανεώνει διαρκώς τον χάρτη μέχρι που οι επιλογές να είναι τόσες πολλές, σε κάθε δρόμο, σε κάθε γειτονιά και σε κάθε γωνιά της χώρας μας!

Τον οδηγό θα τον βρείτε στην διαδικτυακή πλατφόρμα www.veganguidegreece.com καθώς και σε εφαρμογή (application) όπου διατίθεται δωρεάν σε Play store και Αpp store.

See you on the peaceful side…