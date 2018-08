Ψινάκης: Σας περιμένω όλους να κάνουμε τα αποκαΐδια πάλι παράδεισο

Φίλοι μου, Από το τελευταίο post, η ζωή μας χωρίστηκε στο πριν και το μετά της τραγωδίας της 23ης Ιουλίου. Πολλοί νεκροί. Όλοι άδικα. Πολλές απώλειες. Όλες τραγικές. Χάσαμε γείτονες, φίλους, συγγενείς. Γείτονες,φίλοι και συγγενείς χάσανε δικούς τους, σπίτια και περιουσίες. Σε όλους σκύβω το κεφάλι... Συλλυπούμαι... Δεν υπάρχουν λόγια... Ακούσαμε και ακούμε απίστευτες ιστορίες απώλειας, δύναμης, αυταπάρνησης, κουράγιου και επιβίωσης. Αλλά αυτές που θα ήθελα περισσότερο να ακούσω είναι οι ιστορίες αυτών που δε θα μας τις πουν ποτέ... Σε όλους σας. Ευχαριστώ τα δεκάδες χιλιάδες προσωπικά μηνύματά σας, η έμπρακτη και ηθική σας στήριξη, έδωσε και δίνει δύναμη σε όλους που κάνουμε ότι μπορούμε σε αυτές τις τραγικές περιστάσεις. Σας ευχαριστώ που είστε δίπλα μου κάθε στιγμή και δε πιστέψατε κουτσομπολιά, φήμες και fake news. Κυρίως ευχαριστώ που δεν τα αφήσατε να επηρεάσουν και να αποπροσανατολίσουν τους περισσότερους από αυτό που έχει πραγματική σημασία: Την τεράστια προσπάθεια που γίνεται μέρες και νύχτες τώρα για την επούλωση και την αποκατάσταση. Ευχαριστώ που δε ‘’ψαρώσατε’’ και δε σας ‘’ψαρέψανε’’ με hate farming. Η εμπιστοσύνη σας μας δίνει δύναμη ενέργεια και αποφασιστικότητα να κάνουμε αυτά που πρέπει να γίνουν. Για όλους εσάς τους εθελοντές τα λόγια περισσεύουν. Πώς να περιγράψει κανείς την αυταπάρνηση? Τι να πει κανείς για την ανιδιοτελή προσφορά? Ευχαριστώ όλους που ήρθατε να βοηθήσετε, να καθαρίσετε, να ξεμπαζώσετε, να καταδυθείτε, να ψάξετε, να μεταφέρετε, να τακτοποιήσετε, να μοιράσετε, να περιθάλψετε και να πείτε μια καλή κουβέντα στους συνεργάτες μου και εμένα στο Δημαρχείο. Και εσάς που παρά τις προσωπικές σας απώλειες και ζημιές ήρθατε να μας παρηγορήσετε και να δώσετε εσείς κουράγιο σε εμάς. Respect... Για όσα τραγικά έγιναν κατέθεσα χθες στην Εισαγγελική έρευνα και μόλις τελειώσει θα ξέρουμε τι και ποιος έφταιξε και κυρίως τι μπορούμε να κάνουμε για να μη ξαναγίνει. Σας είμαι για πάντα υπόχρεος που σε αυτές τις τόσο δύσκολες ώρες αποδειχθηκατε αληθινοί φίλοι. Respect & Gratitude... Θα ξαναχτίσουμε, θα ξαναζήσουμε. Σας περιμένω όλους να κάνουμε τα αποκαΐδια πάλι παράδεισο και να μη ξαναγράψουμε ποτέ ξανά τέτοια post.

