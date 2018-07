Παραγωγοί κινηματογράφου αναζητούν στην Ελλάδα τοποθεσίες για γυρίσματα [εικόνες]

Σε αναζήτηση τοποθεσιών για γυρίσματα στην Ελλάδα ο παραγωγός της ταινίας THE GIAOUR. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το recce που οργάνωσε η Διεύθυνση Hellenic Film Commission του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου για τη μεγάλου μήκους ταινία «Τhe Giaour» από τη Μεγάλη Βρετανία.

Τα recce, δηλαδή η οργάνωση διερευνητικών ταξιδιών των παραγωγών σε διάφορες χώρες για την επιλογή των ιδανικών τοποθεσιών για τα γυρίσματα των ταινιών τους, αποτελεί κοινή πρακτική των Film Commissions με στόχο την προσέλκυση ξένων οπτικοακουστικών παραγωγών.

Ο παραγωγός της ταινίας είχε πραγματοποιήσει πρόσφατα ένα αντίστοιχο ταξίδι στην Ισπανία για την αναζήτηση τοποθεσιών.

Η πρώτη επικοινωνία του Gareth Jones (Withnail and I, Mona Lisa, The Hard Word), παραγωγού της ταινίας, με τη Βένια Βέργου, Διευθύντρια του Hellenic Film Commission, στο φετινό φεστιβάλ κινηματογράφου των Καννών άνοιξε το δρόμο για την οργάνωση αυτού του ταξιδιού.

Θα είναι μία ταινία εμπνευσμένη από ποίημα του Λόρδου Βύρωνα

Η ταινία The Giaour, σε σενάριο και σκηνοθεσία της Rika Ohara (The Heart of No Place) βασίζεται και είναι εμπνευσμένη από το ποίημα του Λόρδου Βύρωνα «Ο Γκιαούρης» (1813). Το ίδιο ποίημα ενέπνευσε τον Ντελακρουά να ζωγραφίσει τη «Μάχη του Γκιαούρη και του Χασάν» (1826).

Το σενάριο της ταινίας περιγράφει μια κοινωνία μεταξύ Ανατολής και Δύσης μέσα στον ελληνικό χώρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το διαφορετικό θρησκευτικό και εθνοτικό υπόβαθρο των πρωταγωνιστών, αλλά και ζητήματα έμφυλων ταυτοτήτων και σεξουαλικότητας διαμορφώνουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο εξελίσσεται η πλοκή.

Ψάχνουν το κατάλληλο σκηνικό από Ξάνθη μέχρι την Κρήτη

Ο Gareth Jones μαζί με τη Βένια Βέργου επισκέφτηκαν διάφορα σημεία στη Θεσσαλονίκη, στην Καβάλα, στην Ξάνθη, στα Χανιά και στο Ρέθυμνο στο τέλος του Ιουλίου 2018. Οι τοποθεσίες στη βόρεια Ελλάδα προτάθηκαν από την location manager Τατιάνα Βέρμπη και στην Κρήτη από την ομάδα της εταιρείας παραγωγής Indigo View, Ιωάννα Δάβη και Δημήτρη Ξενάκη.

Στις επισκέψεις τους είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν εκπροσώπους των κατά τόπους δήμων και περιφερειών.

Ο παραγωγός της ταινίας έφυγε ενθουσιασμένος από τις τοποθεσίες που επισκέφτηκε στην Ελλάδα.

Ο προϋπολογισμός της παραγωγής της ταινίας ανέρχεται στα 3 εκατομμύρια ευρώ και εφόσον επιλεγεί η χώρα μας για την κινηματογράφηση της, θα πραγματοποιηθούν σε ελληνικές τοποθεσίες 6 εβδομάδες γυρισμάτων.

Δείτε τοποθεσίες, δημόσια κτίρια και σπίτια που επισκέφτηκαν οι παραγωγοί της ταινίας: