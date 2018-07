Στη Νότια Αφρική εκθειάζουν την Πάρο: Για ένα ταξίδι στον παράδεισο!

Mε τίτλο: «My travel tips for Paros - The best island in the world!» η ηλεκτρονική έκδοση του ταξιδιωτικού οδηγού της Νότιας Αφρικής «ALL4WOMEN» παρουσιάζει εκτενές αφιέρωμα στην Πάρο στο life style κοινό του.

Εμπλουτισμένο με σειρά φωτογραφιών του νησιού, το άρθρο υπογράφει η Darsha Soobramoney, travel expert και Brand Relationship Manager του The Travel Corporation (travel expert με 40 γραφεία σε όλο τον κόσμο , 10.000 προσωπικό που διακινεί 1.9 εκατομμύρια ταξιδιώτες ετησίως σε 70 χώρες), μητρικής εταιρίας της Insight Vacations (με εμπειρία άνω το 40 ετών στην οργάνωση ταξιδίων) και δίνει , όπως γράφει, τις συμβουλές τους στους Νοτιοαφρικανούς αναγνώστες και πελάτες τους «για ένα ταξίδι στον παράδεισο».

Το σύνολο των αξιοθεάτων, μαζί με τη γαστρονομία, τον Πολιτισμό , τα θρησκευτικά μνημεία και τα τοπία έχουν αναλυτική παρουσίαση με γλαφυρό τρόπο παρακινώντας όσους το διαβάσουν να «γευτούν» τις διακοπές τους στο κυκλαδίτικο νησί.

Την ιστοσελίδα επισκέπτεται το 80% του γυναικείου κοινού της Νοτίου Αφρικής, με πάνω από 500.000 μοναδικούς χρήστες το μήνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ