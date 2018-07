ΗΠΑ: Kατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης εναντίον του CEO του CBS

Τα ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του αμερικανικού τηλεοπτικού κολοσσού CBS ξεκίνησαν εσωτερική έρευνα με επίκεντρο της κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης εναντίον του διευθύνοντος συμβούλου Λέσλι Μουνβς.

Ο ιστότοπος The Hollywood Reporter έγραψε σήμερα ότι το περιοδικό The New Yorker ετοιμάζεται να δημοσιεύσει σχετικό άρθρο για τον τηλεοπτικό κολοσσό.

Σε επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο, το New Yorker δεν θέλησε να δώσει συνέχεια στο θέμα του άρθρου, το οποίο έγραψε ο Ρόναν Φάροου, ένας από τους δημοσιογράφους που αποκάλυψε το σκάνδαλο με τον Χάρβεϊ Ουάινστιν.

Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, ο Λέσλι Μουνβς φίλησε και θώπευσε αρκετές γυναίκες, χωρίς τη συναίνεσή τους.

Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν σε ένα διάστημα άνω των 20 ετών, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Τα ανεξάρτητα μέλη του δ.σ του CBS ανέλαβαν να πραγματοποιήσουν έρευνα για κάθε καταγγελία που αφορά την παραβίαση των εσωτερικών κανονισμών της εταιρείας» τονίζεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο όμιλος.

«Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η έρευνα, που περιλαμβάνει κατηγορίες πολλών δεκαετιών, ο διοικητικό συμβούλιο θα εξετάσει τα συμπεράσματα και θα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες» σημειώνεται επίσης.

Αφού πήρε τα ηνία του ομίλου του 2003, ο Λέσλι Μουνβς, ηλικίας 68 ετών, προώθησε πολλά από τα πλέον επιτυχημένα προγράμματά του, όπως το «The Big Bang Theory», τους «CSI» και το «Survivor».

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ