Το πολύχρωμο φόρεμα της Μάντι Μουρ είναι ό,τι πιο σικ και θηλυκό είδαμε τελευταία [εικόνες]

Η Μάντι Μουρ είναι μια αγαπημένη ηθοποιός και τραγουδίστρια που γνωρίσαμε στα 00’s.

Την αγαπήσαμε μέσα από ρομαντικές κομεντί όπως: «Η κόρη του προέδρου», «A walk to remember», «How to deal» κ.α. Σήμερα η Μάντι είναι 34 και πρωταγωνιστεί στην τηλεοπτική σειρά «This is us».

Την Τρίτη εμφανίστηκε στην βραδινή εκπομπή του Τζίμι Κίμμελ στο Λος Άντζελες. Φόρεσε ένα υπέροχο καλοκαιρινό φόρεμα του Οίκου Missoni που τράβηξε όλα τα βλέμματα και τα φλας των φωτογράφων.

Συγκεκριμένα, φόρεσε ένα πολύχρωμο φόρεμα με κρόσσια που έφτασαν μέχρι κάτω από το γόνατο. Το πάνω μέρος του φορέματος ήταν τύπου κορσέ σε λεπτές τιράντες ενώ το κάτω ήταν πιο παιχνιδιάρικο.

