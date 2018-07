Η πρώτη ανάρτηση του Σάκη Ρουβά μετά τις φονικές πυρκαγιές: «Συγκλονίζομαι και θρηνώ»

Δεν χωράει ο ανθρώπινος νους το μέγεθος της τραγωδίας που έχει συμβεί στον τόπο μας. Βλέπω την περιοχή που ζω συγκλονίζομαι και θρηνώ για τις οικογένειες που έχασαν τους ανθρώπους τους. Ας είμαστε ενωμένοι. Από το κέντρο αιμοδοσίας όπου βρέθηκα με ενημέρωσαν ότι η ανάγκη για αίμα εξακολουθεί να είναι μεγάλη. Όποιος μπορεί ας σπεύσει #prayforgreece🇬🇷

