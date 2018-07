Institute of Life ΜΗΤΕΡΑ: Στις κορυφαίες Μονάδες Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στην Ελλάδα και παγκοσμίως

Η Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Institute of Life ΜΗΤΕΡΑ συγκαταλέγεται πλέον στις κορυφαίες Μονάδες Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στην Ελλάδα και στις 50 καλύτερες στον κόσμο, σύμφωνα με τη διαπίστευση που έλαβε από τον διεθνή Φορέα Αξιολόγησης Κλινικών GCR ™.

O GCR (Global Clinic Rating- www.gcr.org) είναι ένας κορυφαίος Φορέας Αξιολόγησης Κλινικών που συγκεντρώνει και αναλύει δεδομένα από περισσότερες από 400.000 κλινικές σε 126 χώρες παγκοσμίως και απένειμε στην Μονάδα Institute of Life ΜΗΤΕΡΑ τη σχετική διαπίστευση. Οι εκπρόσωποι του GCR, ο οποίος έχει τη μεγαλύτερη βάση δεδομένων για κλινικές στον κόσμο, επισκέφτηκαν τη Μονάδα Institute of Life ΜΗΤΕΡΑ προκειμένου να ελέγξουν τα πρότυπα και τα πρωτόκολλα που τη διέπουν και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το επίπεδο εμπειρίας, υποδομών, υπηρεσιών και ανταπόκρισης ασθενών είναι πολύ υψηλότερο από τα ισχύοντα διεθνή κλινικά πρότυπα.

Η διεθνώς διαπιστευμένη κατά GCR Μονάδα Institute of Life ΜΗΤΕΡΑ, μία από τις πλέον εξειδικευμένες Μονάδες της Ελλάδας και της Ευρώπης, στελεχώνεται από εξειδικευμένο ιατρικό, και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και κορυφαίους εμβρυολόγους, διατροφολόγους και επιστήμονες ψυχικής υγείας, με πολυετή πείρα. Το εμβρυολογικό της εργαστήριο διαθέτει τελευταίας γενιάς εξοπλισμό στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, όπως για παράδειγμα το ηλεκτρονικό σύστημα επιτήρησης RI Witness, μέσω του οποίου γίνεται η παρακολούθηση κάθε σταδίου της διαδικασίας της γονιμοποίησης και το οποίο διασφαλίζει την ταυτοποίηση όλων των δειγμάτων μέσα στο εργαστήριο, αποκλείοντας 100% την πιθανότητα λάθους. Παράλληλα, το σύστημα καλλιέργειας των εμβρύων σχεδιάστηκε εκ νέου και το εργαστήριο εξοπλίστηκε με καινούριους επωαστές και σταθμούς εργασίας, ώστε να διασφαλίζονται οι σταθερές συνθήκες που ευνοούν την βέλτιστη ανάπτυξη των εμβρύων.



Η διαπίστευση του Institute of Life ΜΗΤΕΡΑ κατά GCR παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο ιατρικό συνέδριο της ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) που έγινε στη Βαρκελώνη (1-4 Ιουλίου) και φέτος προσέλκυσε πάνω από 11.500 επιστήμονες του κλάδου της εξωσωματικής γονιμοποίησης από όλο τον κόσμο. Οι σύνεδροι που συμμετείχαν στην ESHRE και επισκέφθηκαν το εκθεσιακό περίπτερο του Institute of Life ΜΗΤΕΡΑ, είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν από εκπροσώπους της Μονάδας για τις μοντέρνες εγκαταστάσεις και τους άνετους ειδικά διαμορφωμένους χώρους για τους διεθνείς ασθενείς καθώς και το υπερσύγχρονο εμβρυολογικό εργαστήριο που διαθέτει.



Σχολιάζοντας την διαπίστευση ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΜΗΤΕΡΑ κ. Ανδρέας Καρταπάνης τόνισε «Η διαπίστευση της Μονάδας Institute of LIFE ΜΗΤΕΡΑ κατά GCR, ενισχύει ακόμα περισσότερο τη θέση της στον χάρτη του ιατρικού τουρισμού διεθνώς και την αναδεικνύει ως έναν από τους πλέον ελκυστικούς προορισμούς για όλα τα υπογόνιμα ζευγάρια από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το γεγονός ότι η Μονάδα λειτουργεί μέσα σε μεγάλο & οργανωμένο μαιευτικό και γυναικολογικό νοσοκομείο, όπως είναι το ΜΗΤΕΡΑ αποτελεί ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι πολλών άλλων Μονάδων από την Ελλάδα και το εξωτερικό και εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και κάλυψη για τα ζευγάρια που θα την επιλέξουν. Παράλληλα, η Μονάδα διαθέτει γυναικολόγους με πολυετή εμπειρία στο εξωτερικό και εξειδίκευση στην εξωσωματική γονιμοποίηση, τελευταίας γενιάς ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, πιστοποιήσεις κατά ISO 9001:2008 και EN 15224:2012 και ομάδα έμπειρων εμβρυολόγων, παράγοντες που την καθιστούν Κέντρο Αναφοράς, για Έλληνες και διεθνείς ασθενείς, που αντιμετωπίζουν θέματα υπογονιμότητας».

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η Μονάδα Institute of Life ΜΗΤΕΡΑ περιλαμβάνουν:

Διερεύνηση υπογονιμότητας, Εξωσωματική Γονιμοποίηση (IVF), Ενδομήτρια Σπερματέγχυση (IUI), Δωρεά Ωαρίων, Δωρεά Σπέρματος, Παρένθετη Μητρότητα, Διατήρηση γονιμότητας

Προσφέρει επίσης θεραπείες όπως:

Φυσικός κύκλος, Mild stimulation (mini IVF), Mικρογονιμοποίηση (ICSI, IMSI), Κλασσική IVF, Κρυοσυντήρηση ωαρίων, εμβρύων μέσω υαλοποίησης, Κρυοσυντήρηση σπέρματος, Laser Assisted hatching, Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση (PGD), Προεμφυτευτικός Γενετικός Έλεγχος (PGS)