Οι Iron Maiden «καίνε» το Rockwave Festival [εικόνες & βίντεο]

Οι Iron Maiden δεν χρειάζονται συστάσεις.

Το θρυλικό heavy metal μουσικό συγκρότημα από την Αγγλία, που μεγαλώνει γενιές και γενιές και γενιές μεταλάδων, βάζει «φωτιά» στο Terra Vibe Park στη Μαλακάσα.

Η περιοδεία τους με τίτλο «Legacy Of The Beast World Tour», εμπνέεται από το ομότιτλο mobile game και το κόμικ των Maiden και μαζί τους φέρνουν set list 16 τραγουδιών, ανάμεσά τους το «The Wicker Man» και το «Sign of the Cross». Εκπληξη όλων, το «Flight of the Icarus», που έχει να ακουστεί σε live από το 1986!

Μικροί και μεγάλοι βρέθηκαν στo Rockwave Festival και μέσω των social media μετέδωσαν το εκρηκτικό vibe των Iron Maiden.

Χαμός...

