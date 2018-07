Ο Σάσα Μπάρον Κοέν επιστρέφει στην τηλεόραση με τη νέα κωμική σειρά της Showtime «Who is America?»

Ο διάσημος για τις μνημειώδεις ερμηνείες και τους εμβληματικούς χαρακτήρες του, Σάσα Μπάρον Κοέν επιστρέφει -για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία- στην τηλεόραση, γράφοντας και σκηνοθετώντας τη νέα κωμική σειρά της Showtime “WHO IS AMERICA?”.

Η σειρά, που ετοιμάζεται εδώ κι ένα χρόνο, αποτελείται από επτά επεισόδια διάρκειας μισής ώρας και βάζει στο στόχαστρο διάσημα και μη άτομα από τον πολιτικό και τον πολιτιστικό χώρο της Αμερικής.

Η πολυσυζητημένη νέα σειρά προβάλλεται, στην Ελλάδα, κάθε Δευτέρα στις 22:00 αποκλειστικά από την COSMOTE TV, στο κανάλι COSMOTE CINEMA 4HD. Κάθε επεισόδιο είναι διαθέσιμο on demand στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS, αμέσως μετά την προβολή του. Επίσης, οι συνδρομητές θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη σειρά ετεροχρονισμένα, καθώς και από όποια φορητή συσκευή επιθυμούν, μέσα από τις υπηρεσίες COSMOTE REPLAY TV και COSMOTE TV GO, αντίστοιχα.

Ο Σάσα Μπάρον Κοέν, ως ηθοποιός, σεναριογράφος και κωμικός της τηλεόρασης και του κινηματογράφου, έχει βραβευτεί δύο φορές με BAFTA, Χρυσή Σφαίρα και έχει αποσπάσει μία υποψηφιότητα για Όσκαρ. Εμφανίστηκε στην κωμική σκηνή με το “Da Ali G Show”, που προτάθηκε για έξι βραβεία Emmy και δύο BAFTA κατά την τετραετή του διάρκεια. Στη σειρά συμμετείχε ως executive producer, σεναριογράφος και ηθοποιός. Το επόμενο εγχείρημα του Κοέν ήταν το “Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan”, μια ταινία μεγάλου μήκους όπου υποδύθηκε το alter ego του, τον Μπόρατ Σαγκντίγιεφ, έναν Καζάκο δημοσιογράφο. Έκανε την παραγωγή, έγραψε το σενάριο και πρωταγωνίστησε στην ταινία - παγκόσμιο φαινόμενο που έγινε Νο1 σε 24 χώρες και απέφερε στον Κοέν μία Χρυσή Σφαίρα στην κατηγορία Καλύτερου Ανδρικού Ρόλου σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ και μία υποψηφιότητα για Όσκαρ Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου. Επίσης, έχει συμμετάσχει στα “Talladega Nights: The Ballad Of Ricky Bobby”, “Alice Through The Looking Glass”, “Les Miserables”, “Bruno”, “Tim Burton’s Sweeney Todd:

The Demon Barber Of Fleet Street”, “Madagascar”, “Madagascar: Escape 2 Africa”, “Madagascar 3, Europe’s Most Wanted”, “The Dictator”, “Hugo” και “Anchorman 2: The Legend Continues”.

Ο Σάσα Μπάρον Κοέν είναι δημιουργός και executive producer της σειράς “WHO IS AMERICA?”, ενώ στην παραγωγή συμμετέχουν και οι Άντονι Χάινς (Antony Hines), Τοντ Σούλμαν (Todd Schulman), Άντριου Νιούμαν (Andrew Newman), Νταν Μέιζερ (Dan Mazer)και Άνταμ Λόουιτ (Adam Lowitt).