Βις: Το νησί στην Κροατίας που αντικατέστησε την Σκόπελο στο «Mamma Mia» [εικόνες]

«Kalokairi», αυτό είναι το όνομα του νησιού που εκτυλίσσεται η ιστορία του Mamma Mia. Στην πρώτη ταινία, το «φωτεινό» αυτό όνομα είχε δοθεί στη Σκόπελο, όπου είχαν γίνει και τα γυρίσματα.

Στο σίκουελ «Mamma Mia! Here We Go Again», ωστόσο, το «Kalokairi» είναι άλλο. Οι συντελεστές ταξίδεψαν μέχρι τη νήσο Βις της Κροατίας και έστησαν κάμερες και σκηνικό.

Το μικροσκοπικό γραφικό νησί ήταν γιουγκοσλαβική στρατιωτική βάση μέχρι το 1989 και παρέμενε απομονωμένο και αραιοκατοικημένο μέχρι πρόσφατα.

Αν και η Bις, έκτοτε, έχει γίνει τουριστικός προορισμός παραμένει αρκετά ερημικό. Το Mamma Mia, βέβαια, θα μπορούσε να το φέρει στο προσκήνιο.

Σύμφωνα με το Travel + Leisure, υπάρχουν δύο τρόποι άφιξης στο νησί, είτε με πλοίο από το Σπλιτ, όπου και το ταξίδι διαρκεί δυόμιση ώρες, είτε με ελικόπτερο, εάν θέλετε κάτι πιο χολιγουντιανό.

Ανεξάρτητα από το πώς θα φτάσετε, η αύρα του νησιού θα σας καλωσορίσει. Η βενετσιάνικη αρχιτεκτονική του 17ου αιώνα, οι γαλαζοπράσινες βραχώδεις παραλίες και η χαλαρή διάθεση θα σας ενθουσιάσει.

Εάν είστε, μάλιστα, και λάτρεις του κρασιού, τότε βρήκατε το νησί σας! Η Βις παράγει μερικά από τα πιο δημοφιλή κρασιά της Κροατίας και μπορείτε να δείτε χιλιόμετρα με αμπελώνες να απλώνονται μπροστά στα μάτια σας.

Το Lonely Planet είχε γράψει χαρακτηριστικά για το νησί πως είναι το πιο μυστηριώδες, ακόμη και για τους ντόπιους.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού η θερμοκρασία αγγίζει 40άρια, οπότε οι καλύτεροι μήνες για το επισκεφτείτε είναι ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος.

Φωτογραφία: Shutterstock