Δεν πήγες διακοπές; Αυτή η εφαρμογή κάνει photoshop και σε εμφανίζει σε δημοφιλείς προορισμούς

ο καλοκαίρι μπορεί να είναι εδώ αλλά πολλοί από εμάς δεν έχουν πάρει ακόμα άδεια.

Αντίθετα, φίλοι και γνωστοί ανεβάζουν φωτογραφίες από παραλίες, κοκτέιλ, τοπία κ.α και μεις παθαίνουμε FOMO. Τι είναι αυτό πάλι; Fear of missing out ή αλλιώς το άγχος και η απογοήτευση που μας πιάνει ότι κάποιοι περνούν καλά και το ανεβάζουν στα social media και μεις δεν είμαστε εκεί (Welcome to 2018!).

Αφού δεν μπορείς να είσαι πραγματικά κάπου και να ανεβάσεις τις σχετικές φωτογραφίες στα social media και να ενημερώσεις τους followers σου (Πύργος του Άιφελ για παράδειγμα), υπάρχει τρόπος να δείξεις ότι... κάπου είσαι και περνάς καλά! Μπορείς από το κρεβάτι σου, το σπίτι σου ή την δουλειά να ανεβάσεις τις φωτογραφίες που θες. Πώς; Με μια εφαρμογή που σου κάνει Photoshop και σε προσθέτει σε δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς, σαν να είσαι εκει.

Δείτε ποια είναι η εφαρμογή που μπορεί να το κάνει αυτό και πώς στο bovary.gr