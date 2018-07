Με φιλί στο στόμα γιόρτασαν την πρεμιέρα του Mamma Mia η Μέριλ Στριπ με την Σερ [εικόνα]

Οι Μέιλ Στριπ και Σερ είναι και πάλι μαζί για την ταινία «Mamma Mia! Here We Go Again» και φαίνεται πως το χαίρονται πολύ.

Η 69χρονη Μέριλ Στριπ και η 72χρονη Σερ – που συνεργάστηκαν για τελευταία φορά στην ταινία του 1983 «Silkwood» - ήταν όλο χαμόγελα και μάλιστα φιλήθηκαν στα χείλη, στην πρεμιέρα του σίκουελ της ταινίας «Mamma Mia» στο Λονδίνο.



Παρόντες στην πρεμιέρα ήταν και οι συμπρωταγωνιστές τους, Αμάντα Σέϊφριντ, Λίλι Τζέιμς, Κριστίν Μπαράνσκι, Τζέσικα Κίναν Γουίν, Αλέξα Ντέιβις και το μέλος του συγκροτήματος των ABB, Μπένι Άντερσον.

Τη Δευτέρα, η Σερ, δήλωσε στο περιοδικό People πως ήταν ευτυχής που έπαιξε την μητέρα της Στριπ στην ταινία – παρόλο που είναι μόλις τρία χρόνια μεγαλύτερή της. «Αυτό δεν κάνει τη διαφορά» δήλωσε η Σερ, που δεν έχει εμφανιστεί στη μεγάλη οθόνη εδώ και 7 χρόνια.

«Ήμουν πολύ ενθουσιασμένη κι αυτό ήταν τόσο ανόητο. Διασκέδασα πάρα πολύ και αγαπώ πολύ την Μέριλ, άρα ήταν τέλειο» είπε, προσθέτοντας «Ήταν τέλεια και κρυβόταν για να με βλέπει να τραγουδάω, κάτι που με χαροποιούσε ιδιαίτερα. Το έμαθα πολύ αργότερα ότι με παρακολουθούσε κρυφά. Αλλιώς θα ήμουν πολύ πιο αγχωμένη».

Στη συνέχεια της ταινίας του 2008, η έγκυος Σοφί (την υποδύεται η Σέιφριντ) καλεί σε βοήθεια τις φίλες της μητέρας της και των πρώην συναδέρφων την, καθώς προετοιμάζεται για τη μητρότητα. Καθώς η ταινία παίζει ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Ο ρόλος της Μέριλ Στριπ επιστρέφει στα νιάτα της.

