ROLEX και Wimbledon: 40 Χρόνια ιστορία

Η σύνδεση του ονόματος Rolex με τα αθλήματα και τις ανθρώπινες επιτεύξεις ξεκινούν από τη γέννηση της εταιρίας. Το 1927, ο ιδρυτής της, Ηans Wisdorf, φόρεσε στον καρπό της νεαρής Αγγλίδας, Μercedes Gleitge, στην προσπάθειά της να διασχίσει τη Μάγχη κολυμπώντας, το Rolex Oyster, το πρώτο στεγανό ρολόι χειρός στον κόσμο. Αυτή ήταν η αρχή μιας παράδοσης που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Από τότε η Rolex έχει ζήσει τις μεγαλύτερες κατακτήσεις της ανθρωπότητας, αψηφώντας τα στοιχεία της φύσης και εξερευνώντας τον πλανήτη, υποστηρίζοντας αθλητές, καλλιτέχνες και εξερευνητές που με το πάθος τους ξεπερνούν τα όρια των ανθρώπινων επιτεύξεων.

Wimbledon

H συνεργασία της Rolex με το άθλημα του τένις ξεκίνησε το 1978 ως Επίσημος Χρονομέτρης του Πρωταθλήματος Wimbledon, του πρώτου πρωταθλήματος στον κόσμο σε γρασίδι και του παλαιότερου, με μεγαλύτερο κύρος τουρνουά τένις στον κόσμο. Η συνεργασία της Rolex με το Wimbledon δίνει προτεραιότητα στην ισορροπία μεταξύ παράδοσης και καινοτομίας, αξίες που είναι πρωταρχικές για τους δύο διάσημους κλασσικούς συνεργάτες.



Η Rolex έχει παίξει σημαντικό ρόλο σε κάθε επίπεδο στην 40χρονη συνεργασία της με το Wimbledon. Ο Philip Brook, πρόεδρος του διοργανωτή του Wimbledon, The All England Club, σχολιάζει:΄’Είμαστε υπερήφανοι που γιορτάζουμε 40 χρόνια συνεργασίας με τη Rolex. Mία μάρκα που τιμά τις παραδόσεις και την αφοσίωση στην υπεροχή όπως και εμείς στο All England Club που αναζητούμε συνεχώς τον εκσυγχρονισμό αλλά ταυτόχρονα εκτιμούμε το παρελθόν.’

Υπάρχει η φήμη ότι το Πρωτάθλημα Wimbledon του All England Lawn Tennis και Croquet Club διοργανώθηκε για πρώτη φορά για χρηματοδότηση των επισκευών στο χώρο. Την Δευτέρα 9 Ιουλίου 1877 διαγωνίστηκαν 22 τενίστες στα γήπεδα του Club ενώπιον 200 θεατών για το Πρωτάθλημα των Ανδρών, το μόνο τουρνουά που υπήρχε τότε. Σήμερα το Wimbledon διοργανώνει 10 διαφορετικά πρωταθλήματα για νέους και για βετεράνους.

Κάθε χρόνο για δύο εβδομάδες 500.000 λάτρεις του Wimbledon συγκεντρώνονται στο Church Road,στο δρόμο που οδηγεί στα γήπεδα από το 1922 για να παρακολουθήσουν τους καλύτερους τενίστες και τενίστριες από 60 χώρες να διαγωνίζονται για τον πολυπόθητο μοναδικό τίτλο Grand Slam που διεξάγεται σε γρασίδι.

Roger Federer: Ο μεγαλύτερος παίκτης όλων των εποχών



Ο Πρεσβευτής της Rolex Roger Federer που κατέχει το ρεκόρ των περισσότερων τίτλων στο Wimbledon λέει: ’Aυτό το τουρνουά θα ζει για πάντα και θα είναι πάντα φανταστικό. Είναι μεγαλύτερο από οποιονδήποτε παίκτη μέχρι σήμερα.’

Ο Roger Federer έχει κατακτήσει την κορυφή του αθλήματος από το πρώτο του Wimbledon Grand Slam το 2003. Θεωρείται θρύλος στην ιστορία του τένις και ανήκει διαχρονικά πλέον στην οικογένεια της Rolex ανάμεσα στον παίκτη του γκολφ Arnold Palmer, τον σκιέρ Jean-Claude Killy και τον οδηγό ταχύτητας Sir Jackie Stewart.Tο 2017,με τον 8ος τίτλο του Wimbledon κατέκτησε το ιστορικό ρεκόρ των 19 τίτλων Grand Slam .

Ο Roger,με την κομψότητά του και το απαράμιλλο επίπεδο επιτεύξεών του μέσα και έξω από τα γήπεδα, συμβολίζει την ποιότητα και την υπεροχή της Rolex.

O Ελβετός Federer και η ελβετική κορυφαία ωρολογοποιία έχουν δημιουργήσει μια μακρόχρονη συνεργασία που βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και αξίες.



Australian Open

Άλλο ένα παράδειγμα της 40χρονης συνεργασίας της Rolex με το τένις είναι το Αustralian Open,ως Συνεργάτης Χορηγός και Επίσημος Χρονομέτρης του πρωταθλήματος. Το Australian Open είναι πολύ σημαντικό τουρνουά του τένις και όπως το χαρακτηρίζει ο Roger Federer,5 φορές πρωταθλητής του τουρνουά, είναι το ‘ Χαρούμενο Slam’ για την γιορτινή ατμόσφαιρα που κυριαρχεί κατά την διάρκεια των αγώνων.

Άλλες διοργανώσεις τένις

Η Rolex συνεργάζεται και με άλλα σημαντικά τουρνουά όπως το Nitto ATP Finals που διοργανώνεται από το ΑΤP-την Ένωση των Επαγγελματιών Τένις, το BNP Paribas WTA Finals,το Rolex Monte- Carlo Masters,το Rolex Paris Masters,το Rolex Shanghai Masters κ.α.

Επίσης η Rolex συμμετέχει στην ανάπτυξη του αθλήματος υποστηρίζοντας το Laver Cup και το Davis Cup by PNB Paribas που διοργανώνεται από την Διεθνή Ομοσπονδία Τένις.





Οι πρεσβευτές του τένις

Η Rolex με υπερηφάνεια υποστηρίζει τους καλύτερους παίκτες του τένις .Εκτός από τον παίκτη φαινόμενο Roger Federer, πρεσβευτές της Rolex είναι:

O Juan Martin del Potro από την Αργεντινή, ο Grigor Dinitrov από την Βουλγαρία, η Γερμανίδα Αngelique Kerber, η , ο Καναδός Milos Raonic, o Γάλλος Jo-Wilfried Tsonga, η Caroline Wozniachi από την Δανία. Καθώς και νέα ανερχόμενα αστέρια όπως η Ελβετίδα Belinda Bencic, o Dominic Thiem από την Αυστρία, ο Αμερικανός Taylor Fritz,η Γαλλίδα Caroline Garcia,η Jelena Ostapenko από την Λατβία,ο Γάλλος Lucas Pouille και η Li Na από την Κίνα, κάτοχο 2 Grand Slam.

Στους πρεσβευτές συγκαταλέγονται και παίκτες θρύλοι του τένις όπως ο Αυστραλός Rod Laver, oι Σουηδοί Bjorn Borg και Stefan Edberg και η Αμερικανίδα Chris Evert.