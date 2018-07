Στην Αυστραλία μεθάνε με ελληνικό κρασί -Σημαντική αύξηση εξαγωγών

Βελτιώνονται θεαματικά, από χρόνο σε χρόνο, η εικόνα αλλά και οι εξαγωγικές επιδόσεις του ελληνικού κρασιού στην Αυστραλιανή αγορά.

Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωση της η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου και σημειώνει ότι, ήδη καταγράφεται σημαντική αύξηση εξαγωγών, πάνω από 20% την τελευταία τριετία, ενώ παγιώνεται σταδιακά και η αντίληψη για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του στο καταναλωτικό κοινό.

Είναι ενδεικτικό ως προς αυτό ότι σε έρευνα στην Αδελαΐδα, στο ειδικό κοινό που παρακολούθησε τις φετινές δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος προβολής των Wine of Greece, το 67% όσων είχαν αγοράσει παλαιότερα και δοκιμάσει ελληνικό κρασί το χαρακτήρισαν ανεπιφύλακτα ως υψηλής ποιότητας.

Δύο ακόμη στοιχεία που ενισχύουν τις προσδοκίες για περαιτέρω βελτίωση της θέσης του ελληνικού κρασιού στην αγορά της Αυστραλίας, είναι:

- αφενός η διαρκώς αυξανόμενη συμμετοχή καταναλωτών και εμπλεκομένων στην οινική αγορά στις εκδηλώσεις προώθησης και προβολής που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος, και

- αφετέρου το εντεινόμενο ενδιαφέρον των Αυστραλιανών ΜΜΕ, όπως προκύπτει από το μεγάλο αριθμό συνεντεύξεων που έδωσαν ο πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Αμπέλου και Οίνου Βαγγέλης Αργύρης και ο MW Γιάννης Καρακάσης, που σηκώνει μαζί με τον Γρηγόρη Μιχαήλο AIWS, το βάρος των masterclasses.

Οι φετινές εκδηλώσεις διήρκεσαν από 7 έως τις 25 Ιουνίου και διεξήχθησαν σε Σίδνεϊ, Μελβούρνη, Μπρισμπέιν και Αδελαΐδα με υπεύθυνη την Ελένη Μπλούχου.

Περιελάμβαναν 8 θεματικά masterclasses και 15 hospitality masterclasses και ειδικές παρουσιάσεις, γευσιγνωσίες για ειδικούς του κλάδου (εστιατόρια, εισαγωγείς, δημοσιογράφους, οινοχόους, αγοραστές), καταναλωτικές δράσεις καθώς και εκπαιδευτικές δράσεις σε συνεργασία με το University of South Australia ( συμμετείχαν διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες).

Τα Wines of Greece χορηγός στην παγκόσμια επίσημη πρεμιέρα του Mamma Mia!

Όπως αναφέρει η διευθύντρια της ΕΔΟΑΟ Μαρία Τριανταφύλλου, η έντονη παρουσία των Wines of Greece στην Αυστραλία αντανακλάται και σε ένα γεγονός, μεγάλης διαφημιστικής προβολής, και συγκεκριμένα στη συνεργασία με τη Universal Pictures, για τη χορηγία σε κρασί, της παγκόσμιας επίσημης πρεμιέρας του film «Mamma Mia! Here we go again» στο Σίδνεϊ στις 17 Ιουλίου.