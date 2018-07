Η τραγουδίστρια Κέλλυ Κλάρκσον έχασε 12 κιλά χωρίς άσκηση -Η δίαιτα που την έκανε να τα καταφέρει

Η Κέλλυ Κλάρκσον είναι διάσημη τραγουδίστρια με πολλές επιτυχίες στα 00’s.

Μετά τη συμμετοχή της στο American Idol το 2002, της άνοιξαν πολλές πόρτες και έγινε teen icon με τα κορίτσια να τραγουδούν το «Since you been gone» και το «Because of you». Τα τελευταία χρόνια είχε πάρει κάποιο βάρος που ήταν εμφανές και είχε αλλάξει την εικόνα της.

Δούλεψε όμως σκληρά και έχασε 12 κιλά. Πώς; Με έναν ιδιαίτερο τρόπο, χωρίς άσκηση, που η ίδια αφηγείται στο Today Show. Η σημαντική απώλεια βάρους οφείλεται σε καλύτερη διατροφή και όχι σε αναγκαία άσκηση, αναφέρει η 36χρονη τραγουδίστρια.

Δηλώνει χαρούμενη για την εξέλιξη και την απώλεια περιττών κιλών, καθώς μίλησε μετά από καιρό για την προσπάθειά της αυτή. Μάλιστα, στο νέο της single «Whole Lotta Woman» απευθύνεται στους ανθρώπους που της έκαναν body shaming.

