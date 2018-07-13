Σε εκλογική ετοιμότητα το Κίνημα Αλλαγής -Ολες οι αλλαγές σε τομείς και δίκτυα [ονόματα]

Οργανωτικές αλλαγές και τροποποιήσεις στο Κίνημα Αλλαγής ενόψει εκλογικής ετοιμότητας αλλά και της αποχώρησης του Ποταμιού.
Ετσι, μετά και τις εκλογές της 24ης Ιουνίου στις 306 Τοπικές Οργανώσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας οργανωτικής συγκρότησης, το Κίνημα Αλλαγής ολοκλήρωσε και τη συγκρότηση των Γραμματειών των Τομέων και των Δικτύων του, που θα αναλάβουν την καθημερινή πολιτική παρέμβαση του κινήματος ενόψει της κρίσιμης πολιτικής περιόδου που ακολουθεί, την περαιτέρω εξειδίκευση του προγραμματικού πλαισίου αλλά και την κοινωνική δικτύωση του Κινήματος Αλλαγής.
Σε συνδυασμό με τη συγκρότηση των Επιτροπών Ψηφοδελτίων για τις Εθνικές και Αυτοδιοικητικές Εκλογές, το Κίνημα Αλλαγής δηλώνει ότι είναι «σε πλήρη ετοιμότητα για τις επερχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις που θα το καταστήσουν πρωταγωνιστή στις πολιτικές εξελίξεις την επόμενη ημέρα και κυρίαρχο προοδευτικό πόλο απέναντι στις λογικές της συντήρησης και του διχασμού του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ/.
Από την ανακοίνωση των Γραμματέων και Αν. Γραμματέων των Τομέων Πολιτικής και των Θεματικών Δικτύων, με τις προσθήκες των Θεματικών Δικτύων Γονέων, Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής και Πολιτιστικών Φορέων και Πρωτοβουλιών, πραγματοποιούνται οι ακόλουθες προσθήκες και τροποποιήσεις:
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
- ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΦΙΛΙΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
- ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΝΝΕΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ (ΠΡΟΝΟΙΑ)
- ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΖΩΝΤΗΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
- ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΣΜΩΝ – (ΣΥΝΤΑΓΜΑ – ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ- ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)
- ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
- ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
- ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΆΝΝΑ
ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΙΟΥΝΑ ΜΑΡΙΑ
- ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΓΟΝΕΩΝ
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΤΙΛΗ ΡΟΥΛΑ
ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΒΟΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
- ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ & ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
- ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΑ
Οι Γραμματείες των Τομέων Πολιτικής και των Θεματικών Δικτύων, συγκροτούνται ως ακολούθως:
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
- ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
- ΣΤΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
- ΚΑΖΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
- ΚΑΡΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
- ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
- ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
- ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
- ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
- ΚΑΡΟΥΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
- ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΛΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΣ
- ΤΡΑΠΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΨΥΧΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
- ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
1. ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
- ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ
- ΔΑΛΜΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
- ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΤΑΣΟΣ
- ΛΥΣΣΑΡΗ ΜΑΡΑ
- ΤΖΑΜΠΑΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
- ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
- ΤΣΙΤΑ ΒΑΣΩ
- ΦΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
- ΑΛΑΤΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
- ΑΛΕΒΙΖΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
- ΔΙΒΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
- ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΠΟΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
- ΤΖΟΜΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΦΤΑΚΛΑΚΗ ΛΙΤΣΑ
3. ΤΟΜΕΑΣ ΑΜΥΝΑΣ
- ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΓΚΙΝΟΣΑΤΗ ΜΑΡΙΑ
- ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
- ΚΑΠΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΚΟΡΟΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
- ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΤΑΚΗΣ
- ΣΙΟΥΤΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΩΜΑΣ
4. ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
- ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΝΑ
- ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΘΩΜΑΣ
- ΔΡΟΣΙΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ
- ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
- ΝΤΟΥΣΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
- ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
- ΠΕΤΡΙΤΖΙΚΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
5. ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
- ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ
- ΕΥΔΟΚΙΜΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
- ΚΟΥΡΟΥΒΟΥΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
- ΚΡΙΘΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
- ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΆΣΠΑ
- ΡΟΛΟΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
- ΣΕΠΕΤΗΣ ΤΑΣΟΣ
- ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ ΒΛΑΣΣΗΣ
- ΤΣΙΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6. ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ (ΠΡΟΝΟΙΑ)
- ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΠΗ
- ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
- ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΆΡΤΕΜΙΣ
- ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
- ΛΥΜΒΑΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
- ΜΗΛΙΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
- ΜΠΑΡΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
- ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
- ΧΟΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
7. ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΥ
- ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ
- ΚΑΚΑΣΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
- ΚΑΝΤΑ ΣΟΦΙΑ
- ΚΟΥΡΤΗΣ ΤΑΣΟΣ
- ΠΑΣΠΑΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
- ΠΟΥΠΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
8. ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
- ΑΓΑΝΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
- ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
- ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
- ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
- ΛΩΡΙΔΑ ΒΑΓΙΑ
- ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
- ΣΙΓΑΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
- ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
- ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
9. ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
- ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
- ΔΟΛΓΗΡΑΣ ΗΛΙΑΣ
- ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
- ΚΑΣΑΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ
- ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΜΠΟΥΤΣΗ ΑΘΗΝΑ
- ΜΠΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
- ΝΤΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΤΣΕΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
10 .ΤΟΜΕΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
- ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ
- ΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
- ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΗΣ
- ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
- ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΈΦΗ
- ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΣ
- ΠΡΟΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
- ΡΙΣΒΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
- ΦΡΑΓΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
11. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
- ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
- ΖΟΥΡΝΑΤΖΗ ΆΝΝΑ
- ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
- ΚΟΥΤΣΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
- ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
- ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
12. ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗ
- ΔΑΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
- ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
- ΝΤΕΛΚΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
- ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
- ΤΟΛΙΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
- ΤΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
- ΧΑΛΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
- ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
13. ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
- ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
- ΕΛΤΑΧΕΡ ΑΝΔΡΕΑΣ
- ΚΑΨΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
- ΚΟΛΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
- ΜΟΥΣΤΑΦΑΟΓΛΟΥ ΣΙΜΠΕΛ
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
- ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
- ΤΡΑΓΟΥΛΙΑ ΕΡΗ
- ΤΣΑΚΑΛΙΑ ΛΙΑ
- ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
- ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
14. ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΣΜΩΝ – (ΣΥΝΤΑΓΜΑ – ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ- ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)
- ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
- ΔΙΕΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
- ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
- ΚΑΣΚΑΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ
- ΚΑΨΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ
- ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
- ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ
15. ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ / ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ
- ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΩ
- ΖΗΣΗ ΡΟΔΟΥΛΑ
- ΚΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΝΗΣ
- ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
- ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
- ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
16. ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
- ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
- ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
- ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
- ΚΕΜΑΝΕΤΖΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ
- ΚΙΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
- ΚΟΚΟΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
- ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΠΑΠΑΡΣΕΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
17. ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΕΞΑΡΧΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
- ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣ
- ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΧΡΟΝΗΣ
- ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΚΗΣ
- ΜΕΛΦΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
- ΜΠΕΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
- ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
- ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
- ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
- ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
18. ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
- ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
- ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
- ΚΑΝΑΚΗ ΖΑΜΠΙΑ- ΜΑΡΙΑ
- ΜΩΡΟΥ ΙΣΜΗΝΗ
- ΠΑΡΙΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΠΕΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
- ΠΕΤΚΑΝΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
- ΣΤΡΑΤΗΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
- ΤΣΑΡΤΑΣ ΠΑΡΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
19. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
- ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
- ΑΡΒΙΘΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
- ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
- ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΚΑΠΩΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
- ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΞΥΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
- ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
- ΣΑΚΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
- ΤΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
20. ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
- ΑΓΚΑΘΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
- ΗΛΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
- ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΝΙΑ
- ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΠΑΝΤΕΛΕΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- ΣΑΛΜΑΝ ΝΑΝΤΙΑ
- ΣΠΟΝΔΥΛΙΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
- ΦΩΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ ΘΑΝΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
- ΒΛΑΣΕΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
- ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
- ΗΛΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΚΑΠΕΤΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
- ΚΑΤΑΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ
- ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
- ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
- ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
- ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ
- ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
- ΚΟΥΜΕΝΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
- ΜΟΥΛΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΠΑΪΛΗ
- ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ
- ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
- ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΣΑΡΑΚΙΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
- ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
- ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ
- ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
- ΓΚΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
- ΖΑΧΜΑΝΙΔΗ ΊΡΙΣ
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΚΟΣ
- ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
- ΠΑΠΑΧΕΛΛΑ ΝΕΛΛΗ
- ΠΛΑΣΚΟΒΙΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
- ΨΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
- ΓΚΡΙΜΟΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
- ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
- ΚΑΚΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
- ΜΑΝΤΙΚΟΣ ΘΑΝΟΣ
- ΜΠΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΜΠΙΤΣΑΞΗΣ ΠΑΝΟΣ
- ΞΥΠΝΗΤΟΣ ΙΩΣΗΦ
- ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
- ΣΕΡΚΕΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
- ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΈΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
- ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
- ΔΡΑΪΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
- ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
- ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
- ΜΑΝΤΕΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
- ΜΟΧΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
- ΡΟΓΚΑΚΟΥ ΈΜΜΥ
- ΤΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΧΑΝΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΦΥΟΥΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
- ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
- ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
- ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
- ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
- ΜΟΒΣΕΣΙΑΝ ΧΑΡΗΣ
- ΠΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- ΣΤΑΓΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
- ΤΟΥΡΑΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
- ΨΑΡΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ
- ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
- ΓΕΡΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
- ΘΑΝΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
- ΚΡΥΩΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- ΡΗΓΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
- ΣΑΚΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
- ΤΟΥΝΤΑΣ ΑΚΗΣ
- ΦΡΑΓΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
- ΨΥΧΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
- ΑΚΡΙΒΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
- ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ
- ΔΙΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
- ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
- ΛΙΤΣΟΥ ΑΘΗΝΑ
- ΜΑΪΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
- ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΠΑΝΟΣ
- ΜΗΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΟΣ
- ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΩΜΑΣ
- ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
ΔΙΚΤΥΟ ΕΒΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
- ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ
- ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑΣ ΝΙΚΟΣ
- ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
- ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ
- ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
- ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
- ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
- ΤΣΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
- ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΕΥΡΥΒΙΑΔΗΣ
- ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
- ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
- ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
- ΤΣΑΡΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΧΑΛΕΠΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
- ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
- ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
- ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
- ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
- ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΚΙΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
- ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
- ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
- ΠΑΝΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ
- ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΦΑΝΗ
- ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
- ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
- ΑΝΤΕΡΡΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
- ΛΑΣΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
- ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΛΙΛΑ
- ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΝΤΙΝΑ
- ΠΑΥΛΕΑ ΡΟΗ
- ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
- ΑΝΤΖΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΔΡΟΥΓΚΑ ΝΙΝΑ
- ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
- ΠΕΡΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
- ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΤΣΑΚΝΙΑ ΙΩΑΝΝΑ
- ΤΣΑΠΟΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
- ΨΑΛΙΔΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ
- ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
- ΑΝΤΩΝΙΟΖΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
- ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
- ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ
- ΔΕΛΑΠΟΡΤΑ ΑΝΝΑ
- ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
- ΠΛΙΑΚΑ ΕΥΑ
- ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ)
- ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
- ΖΕΚΕΝΤΕΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
- ΚΑΡΑΚΙΚΕΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
- ΚΑΤΣΙΝΑ ΣΟΦΙΑ
- ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
- ΜΠΕΛΤΕΓΡΗΣ ΧΑΡΗΣ
- ΜΠΟΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
- ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
- ΦΩΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
8. ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
- ΒΟΖΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΓΟΝΙΟΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΚΟΛΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
- ΛΙΟΥΡΗΣ ΧΑΡΗΣ
- ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΟΔΩΡΟΣ
- ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
- ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΤΙΤΟΣ
- ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΘΥΜΙΟΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΓΟΝΕΩΝ
- ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
- ΚΟΥΤΣΙΜΠΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΚΩΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΜΠΑΜΠΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
- ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΠΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΣΑΓΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
- ΣΕΝΕΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
- ΦΟΥΤΖΟΥΛΑ ΜΙΝΑ
ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
- ΒΑΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
- ΚΑΡΑΝΔΙΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
- ΚΑΡΠΟΥΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
- ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΜΥΤΑΛΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΠΑΝΑΚΟΥΛΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ
- ΣΑΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
- ΣΤΆΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
- ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
- ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
- ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ & ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ
- ΓΑΡΔΙΚΟΥ ΒΑΝΕΣΣΑ
- ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
- ΓΚΟΛΕΜΑ ΝΤΕΠΥ
- ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
- ΛΑΜΠΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
- ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΚΛΕΑ
- ΡΟΥΣΑΚΗ ΕΛΕΝΑ
- ΣΥΚΑΚΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ
- ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΡΗΓΑΣ
Επιπρόσθετα, σε συνέχεια σχετικής απόφασης της 2ης συνεδρίασης της ΚΠΕ του Κινήματος Αλλαγής, συγκροτήθηκε η Επιτροπή Μητρώου και η Επιτροπή Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης, με την ακόλουθη σύνθεση:
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
- ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
- ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
- ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
- ΒΡΥΩΝΗ ΝΑΝΑ
- ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΠΑΣΤΑ ΜΑΡΙΑ
- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΕΥΡΥΒΙΑΔΗΣ
- ΖΑΝΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΖΑΡΑΜΠΟΥΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
- ΝΙΑΒΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
- ΦΑΡΜΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
- ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
- ΓΚΑΖΟΥΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
- ΚΑΓΕΩΡΓΗ ΣΟΦΙΑ
- ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
- ΝΤΕΛΚΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
- ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ ΘΑΝΟΣ