Ξένες εκπομπές υμνούν την Ελλάδα -Τα ικαριώτικα πανηγύρια, τη μοναστηριακή κουζίνα

Τρεις ξένες τηλεοπτικές παραγωγές, θα προβάλουν τις ομορφιές της Ελλάδας στην Ιαπωνία, τη Ρωσία και την Ολλανδία.

Ο σχεδιασμός και η διοργάνωση των ταξιδίων αυτών με την υποστήριξη του ΕΟΤ, εντάσσονται στην πολιτική εξωστρέφειας του ελληνικού τουρισμού, μέσα από την προσέλκυση παραγωγών του εξωτερικού, που αποτελούν άμεση, διαρκή και αποτελεσματική διαφήμιση για τον ελληνικό τουρισμό στις ξένες αγορές.

Σε εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού της Υπουργού Τουρισμού, κας Έλενας Κουντουρά, πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο 200 ταξίδια εξοικείωσης ετησίως, στα οποία συμπεριλαμβάνονται ξένες και διεθνείς παραγωγές για την προώθηση και προβολή του ελληνικού τουρισμού μέσα από τη βιομηχανία του θεάματος.

Συγκεκριμένα:

Στην Αθήνα θα βρίσκεται 24 -27 Ιουλίου 2018 το τηλεοπτικό συνεργείο της εταιρείας Blue Circle They που έχει την ευθύνη της παραγωγής παγκοσμίως του διάσημου τηλεοπτικού προγράμματος «Αγρότης μόνος ψάχνει». Το Γραφείο ΕΟΤ Κάτω Χωρών συνέβαλε στην επιλογή της Αθήνας, ως προορισμού city trip, για ένα επεισόδιο της νέας τηλεοπτικής σαιζόν, το οποίο θα προβληθεί στις 2 Σεπτεμβρίου 2018 στον Ολλανδικό τηλεοπτικό σταθμό KRO-NCRV.

Συνεργείο του ρωσικού ομοσπονδιακού καναλιού Russia 1 επισκέφθηκε ήδη τη Θεσσαλονίκη, την Πέλλα, την Χαλκιδική και τα Μετέωρα και ολοκληρώνει αυτές τις ημέρες τα γυρίσματα στην Αθήνα, με σκοπό τη δημιουργία πέντε 4λεπτων βίντεο.

Τα βίντεο θα προβάλλονται μέσα στο καλοκαίρι, τρεις φορές την ημέρα, από την δημοφιλή πρωινή εκπομπή «Utro Rossii».

Το πρόγραμμα που σχεδίασε το γραφείο Ε.Ο.Τ. Ρωσίας και Κ.Α.Κ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την προβολή της μοναστηριακής κουζίνας στο Άγιο Όρος και την παρουσίαση των περιοχών Λουτρακίου Πέλλας και Μετεώρων.

Το Russia 1 είναι το δημοφιλέστερο κανάλι στη Ρωσία βάσει των μετρήσεων του 2017. Το παρακολουθεί η συντριπτική πλειοψηφία ( 98,5%) των Ρώσων τηλεθεατών και επιπλέον 50 εκατ. τηλεθεατές από τις χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΚ) και της Βαλτικής.

Συνεργείο του Ιαπωνικού τηλεοπτικού καναλιού Fuji TV πραγματοποίησε γυρίσματα στην Ικαρία στα τέλη Ιουνίου, με σκοπό τη δημιουργία ενός ωριαίου επεισοδίου της εκπομπής To live in extreme places of the world.

Στο σχεδιασμό του προγράμματος συνέβαλε ο ΕΟΤ και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Χ. Καρίμαλης για τη διευκόλυνση του συνεργείου στα γυρίσματα.

Στην εκπομπή, συμπεριλαμβάνονται συνεντεύξεις Ικαριωτών για τα μυστικά της μακροζωίας των κατοίκων του νησιού, ενώ θα προβληθούν και τα Ικαριώτικα πανηγύρια, στα χωριά Χρυσόστομος και Χριστός Ραχών με τα ξεχωριστά τοπικά έθιμα και παραδόσεις τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ