Ο άνδρας με τα μακρύτερα νύχια αποφάσισε να τα κόψει μετά από 66 χρόνια – Είχαν μήκος 8,8 μέτρα [βίντεο]

Είναι το τέλος μιας εποχής για τον άνδρα που κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ για τα μακρύτερα νύχια στο ένα χέρι.

Ο Σριντάρ Κιλάλ, από την Ινδία, δεν είχε κόψει τα νύχια του στο αριστερό του χέρι από το 1952, όταν ήταν 14 ετών και ένας δάσκαλος έγινε έξαλλος μαζί του επειδή έσπασε ένα νύχι.

Ο Κιλάλ αποφάσισε να δει πόσο καιρό θα μπορούσε να τα μεγαλώσει, παρόλο που δεν υπήρχε τότε το Βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες.

Ο 82χρονος κάτοχος ρεκόρ κατόρθωσε να μακρύνει τα νύχια του τόσο, που έφτασαν τα 8,8 μέτρα και να τιμηθεί από το βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες το 2014.

Αποφάσισε όμως, να κόψει ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής του την περασμένη εβδομάδα όταν πέταξε για Νέα Υόρκη προκειμένου να του τα κόψει ένας γιατρός.

Και τώρα τα νύχια του εκτίθενται στο Ripley’s Believe It Or Not! Odditorium στην Times Square.

«Φοβόμουν πως θα έχανα την φήμη μου, αλλά σήμερα, έχοντας έρθει εδώ, συνειδητοποιώ πως είμαι πραγματικά διάσημος» δήλωσε ο Κιλάλ στο Patch New York. «Τώρα, όλοι θα θυμούνται τα νύχια μου και όλοι θα μπορούν να τα βλέπουν».

Υπήρχαν όμως κι άλλοι λόγοι που ο Κιλάλ αποφάσισε να κόψει τα νύχια του: το συνολικό βάρος των νυχιών δεν επέτρεπε πλέον στον ίδιο να ανοίξει την παλάμη του χεριού του ή να λυγίσει τα δάχτυλά του.

«Πονάω» δήλωσε ο 82χρονος. «Σε κάθε χτύπο της καρδιάς μου και τα πέντε δάχτυλα, ο καρπός, ο αγκώνας και ο ώμος μου πονάνε και στην άκρη του νυχιού έχω πάντα μια αίσθηση καψίματος».



Ο Κιλάλ προσπάθησε να κόψει τα νύχια του με έναν μεγάλο νυχοκόπτη, αλλά δεν τα κατάφερε. Ο γιατρός χρησιμοποίησε έναν μικρό χειροκίνητο τροχό σε μια διαδικασία που χρειάστηκε περίπου 20 λεπτά.

Είναι άγνωστο πάντως πως αντέδρασε ο Κιλάλ μετά το κόψιμο των νυχιών του, αλλά η ζωή του θα έχει γίνει σίγουρα ευκολότερη. Το 2015, είχε πει στην HuffPost India πόσο δύσκολο ήταν να κοιμηθεί με τα μακριά νύχια του.

«Δεν μπορώ να κινηθώ πολύ. Κάθε μισή ώρα ξυπνάω και μετακινώ το χέρι μου στην άλλη πλευρά του κρεβατιού».