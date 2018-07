Το επικό ποίημα του Πάνου Μουζουράκη για το Mamma Mia, όπου παίζει [εικόνες]

Ο Πάνος Μουζουράκης ξέρει πως να πρωτοτυπεί και αυτό αποδεικνύεται για ακόμη μία φορά από το ποίημα που έγραψε με αφορμή την συμμετοχή του στο Mamma Mia 2.

Λέγοντας πως δεν έχει ακόμη το δικό του αστέρι στο πλακάκι του Χόλιγουντ, ο αγαπητός ηθοποιός και τραγουδιστής σκέφτηκε να γράψει ένα ποίημα, έτσι ώστε να προωθήσει το sequel του Mamma Mia, με τίτλο «Mamma Mia! Here we go again».

Ο καλλιτέχνης μάλιστα φαίνεται να το «έχει» με την ποίηση, καθώς σχεδόν σε όλο του το ποίημα χρησιμοποιεί ομοιοκαταληξία, ενώ δηλώνει πως νιώθει πολύ τυχερός που παίζει σε αυτή την ταινία (και ας λείπει ο Άντι Γκαρσία).

Τέλος ο Πάνος Μουζουράκης συνέστησε στους φαν του να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν δουν την ταινία, η οποία βγαίνει στους κινηματογράφους στις 20 Ιουλίου, καθώς ο ίδιος θα εμφανιστεί σε αυτήν για δύο λεπτά.

A post shared by Πάνος Μουζουράκης (@panosmouzourakis) on Jul 10, 2018 at 10:59pm PDT

«Θα με δεις κι εμένα για δύο λεπτά. Πρόσεξε μην με χάσεις», ανέφερε ο ίδιος.

Ολόκληρο το ποίημα του για το Mamma Mia 2:

Άμα κάνεις swipe left

Και δεν με δεις φωτογραφία

Είναι γιατί ήταν πολλοί στο καστ

Και σπουδαίοι, του Mamma Mia

Εγώ δεν έχω ακόμα στο Χόλιγουντ

Το δικό μου το αστέρι

Σε πλακάκι του πεζόδρομου

Με αποτύπωμα από χέρι. Χωρίς χέρια εγώ μπορώ

Κοίτα μαμά κοίτα...

Πόσο υπέροχοι είναι όλοι τους

απάνω στην προβλήτα.

Πόσο νιώθω τυχερός

Που παίζω στην ταινία

Και συγγνώμη που απ'το multi-pic

Λείπει ο Αντι ο Γκαρσία

Για να μην πει κανείς

Πώς ήταν μόνο φήμες

Και μου χαλάσει την στιγμή

Που περίμενα για μήνες

Τρέξτε όλοι στο σινεμά

20 του μήνα

Και σε δύο ώρες, υπόσχομαι

Θα δεις όλα εκείνα

Που θα σε κάνουν να τραγουδήσεις

Να κλάψεις, να γελάσεις

Και θα με δεις κι εμένα για δύο λεπτά

Πρόσεξε μην με χάσεις.Ο ρόλος μου είναι ο Λάζαρος

Αλλά δεν μπορώ να πω

Γιατί απλά δεν τα ξέρω

Κι εγώ στις 20 θα πάω να την δω