Φεστιβάλ Δήμου Γλυφάδας: Η 3η Μαρίνα μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό στέκι -Συναυλίες, σινεμά και θέατρο

Καλοκαίρι συναυλιών, κινηματογραφικών προβολών και θεατρικών παραστάσεων ξεκινάει στη Γλυφάδα. Ανοίγει η αυλαία του Φεστιβάλ Δήμου Γλυφάδας 2018.

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ο Δήμος μεταμορφώνει την ανακαινισμένη 3η Μαρίνα Γλυφάδας σε αγαπημένο στέκι πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Το Φεστιβάλ Γλυφάδας 2018 ξεκινά αυτή την Παρασκευή, 13 Ιουλίου, με τη θρυλική ταινία «Όσα Παίρνει ο Άνεμος» και ακολουθούν την Κυριακή 15/07 η θεατρική παράσταση «Μόλις Χώρισα», τη Δευτέρα 16/07 συναυλία με τις Ευανθία Ρεμπούτσικα & Έλλη Πασπαλά και την Τετάρτη 18/07 ο ανεπανάληπτος Τόλης Βοσκόπουλος.

Η ώρα έναρξης όλων των εκδηλώσεων είναι στις 9 μ.μ. και η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Αντί εισιτηρίου, ο Δήμος Γλυφάδας συγκεντρώνει τρόφιμα και φάρμακα για τις δημοτικές κοινωνικές δομές.

«Το Φεστιβάλ του Δήμου Γλυφάδας είναι και φέτος εδώ! Με πλούσιο πρόγραμμα που ετοιμάσαμε με πολύ μεράκι και πιστεύουμε θα καλύψει και τους πιο απαιτητικούς. Συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και κινηματογραφικές ταινίες που θα γεμίζουν τις καλοκαιρινές βραδιές μας - αμέσως μετά τη λήξη του Μουντιάλ!», δήλωσε ο Δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου. «Σας περιμένουμε στην 3η Μαρίνα, σε ένα μοναδικό χώρο που έχουμε δημιουργήσει δίπλα στη θάλασσα, αλλά και με προβολές ταινιών σε όμορφες γωνιές της πόλης μας».

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων του πρώτου μέρους του Φεστιβάλ έχει ως εξής:

13 | 07 - 3η Μαρίνα

«Όσα Παίρνει ο Άνεμος» (Gone with the wind)

(1939) Κλασική του Βίκτορ Φλέμινγκ με τους: Βίβιαν Λι, Κλαρκ Γκέιμπλ, Λέσλι Χάουρντ, Ολίβια ντε Χάβιλαντ. Βραβεία Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, Α’ Γυναικείου Ρόλου, Β’ Γυναικείου Ρόλου, Καλύτερης Σκηνοθεσίας, Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου, Καλύτερης Διεύθυνσης Φωτογραφίας, Καλύτερης Σκηνογραφίας, Καλύτερου Μοντάζ.

15 | 07 - 3η Μαρίνα

«Μόλις Χώρισα»

Κωμωδία των Βασίλη Μυριανθόπουλου και Βαγγέλη Χατζηνικολάου. Πρωταγωνιστούν: Τζόυς Ευείδη, Πηνελόπη Αναστασοπούλου, Κώστας Κάππας, Θωμαΐς Ανδρούτσου, Μαρία Κωνσταντάκη, Τριπόδης Χρήστος, Ελίνα Μάλαμα. Τι μπορεί να συμβεί όταν συμπέσουν ένα πάρτι γενεθλίων κι ένας χωρισμός; Οι ήρωες του έργου «Μόλις χώρισα» διασκεδάζουν τη χαρά και τη λύπη τους, στήνοντας το πάρτι της χρονιάς.

16 | 07 – 3η Μαρίνα

Συναυλία με τις Ευανθία Ρεμπούτσικα & Έλλη Πασπαλά

Μέσα από τη μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα και την ερμηνεία της Έλλης Πασπαλά το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει παλιά και νέα κομμάτια του έντεχνου τραγουδιού και να απολαύσει ένα μουσικό ταξίδι με μελωδίες που συναντούν την Ανατολή και τη Δύση.

18 | 07 – 3η Μαρίνα

Συναυλία με τον Τόλη Βοσκόπουλο

Ο ανεπανάληπτος Έλληνας ερμηνευτής σε μία μοναδική μουσική παράσταση με όλες τις μεγάλες επιτυχίες του. Μια και μοναδική εμφάνιση αφιερωμένη στους αναρίθμητους θαυμαστές του.

20 | 07 - Γκολφ

«Ένα αστείο κορίτσι» (Funny Girl)

(1968) Μιούζικαλ του Γουίλιαμ Γουάιλερ, με τους: Μπάρμπαρα Στρέιζαντ, Ομάρ Σαρίφ, Κέι Μέντφορντ. Βραβείο Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου, Χρυσή Σφαίρα Καλύτερου Α' Γυναικείου Ρόλου σε Μουσική ή Κωμική Ταινία, Βραβείο της Ένωσης Αμερικανών Σεναριογράφων

22 | 07 – 3η Μαρίνα

Συναυλία με τους «Johny Vavouras & the Cadillacs»

O μοναδικός Johnny Vavouras και οι Cadillacs έρχονται για να διασκεδάσουν το κοινό με ξέφρενες μελωδίες, όπως κάνουν εδώ και 30 χρόνια. Πιστοί στον ήχο των 50’με rock n’ roll, swing και blues καταβολές, μας ταξιδεύουν πίσω στα χρόνια της αθωότητας.

23 | 07 - 3η Μαρίνα

«Ο Δίας… ξαναγύρισε»

Σατιρική Κωμωδία του Άγγελου Μοσχονά. Πρωταγωνιστούν: Ελένη Φιλίνη, Χρήστος Φωτίδης, Σπύρος Μπιμπίλας, Γιώργος Καπετανάκος, Ντίνα Βούρτση, Τριαντάφυλλη Μπουτεράκου. Η παράσταση διατρέχει αποτελεσματικά την ιδιωτική, αλλά και τη δημόσια ζώνη, επισημαίνοντας ότι ο άνθρωπος είναι ένα πλάσμα που είναι συνεχώς «υπό κατασκευήν». Πρόκειται για μια παράσταση που συνδυάζει το μύθο και την αλήθεια.

24 | 07 - 3η Μαρίνα

Συναυλία με την Κατερίνα Στανίση

Η αξεπέραστη και διαχρονική Κατερίνα Στανίση, μία από τις αυθεντικότερες λαϊκές τραγουδίστριες της Ελλάδας, θα ερμηνεύσει με το δικό της, μοναδικό, τρόπο αγαπημένα τραγούδια που έχουν τραγουδηθεί από όλους.

25 | 07 - Γκολφ

«Η Απίστευτη Ιστορία του Μπέντζαμιν Μπάτον» (The curious case of Benjamin Button)

(2008) Δραματική του Ντέιβιντ Φίντσερ με τους: Μπραντ Πιτ, Κέιτ Μπλάνσετ, Τίλντα Σουίντον. Βραβεία Όσκαρ Καλύτερης Σκηνογραφίας, Καλύτερων Οπτικών Εφέ, Καλύτερου Μακιγιάζ.

27 | 07 - 3η Μαρίνα

«Όσο υπάρχουν άγγελοι»

Κωμωδία των Στέλιου Παπαδοπούλου και Γιώργου Βάλαρη. Πρωταγωνιστούν: Τάσος Κωστής, Όλγα Πολίτου, Ρέα Τουτουνζή, Ανδρομάχη Μαρκοπούλου, Πέτρος Ξεκούσης, Γιώργος Ματαράγκας. Η παράσταση διαπραγματεύεται τη διαχρονική πάλη της αληθινής αγάπης και του καλού με το κακό, μέσα από ξεκαρδιστικούς διαλόγους και κωμικοτραγικές καταστάσεις.

28 | 07 - 3η Μαρίνα

«XANA ZOO 10 Χρόνια μαζί!»

Παιδική θεατρική παράσταση με τους Τερέζα Σάσσου, Παύλο Πιερρόπουλο, Νίκη Λάππα. Στην παράσταση «XANA ZOO – 10 Χρόνια μαζί!» παρουσιάζονται όλες οι μεγάλες επιτυχίες του Μάνου Βαφειάδη που λάτρεψαν τα παιδιά μέσα από το «Mazoo and theZoo» και το «XANA ZOO».

29 | 07 - 3η Μαρίνα

«Τα αστέρια του χθες»

Μουσικοθεατρική παράσταση με τους Γιάννη Τσιτουρίδη και Τίσσα Βασιλάκη Ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι στη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, μέσα από τις μιμήσεις των μεγάλων Ελλήνων ηθοποιών και τραγουδιστών. που άφησαν το στίγμα τους μέχρι και στις μέρες μας.

30 | 07 - 3η Μαρίνα

Συναυλία με το συγκρότημα Gadjo Dilo

Οι Gadjo Dilo έρχονται για να ταξιδέψουν το κοινό με την gypsy τζαζ / gypsy σουίνγκ μουσική τους. Πρόκειται για ένα ελληνικό μουσικό συγκρότημα με τους Κώστα Μητρόπουλο και Σωτήρη Πομόνη στις κιθάρες, Νίκο Βλάχο στο κοντραμπάσο, Σέργιο Χρυσοβιτσάνο στο βιολί, Γιώργο Τσιατσούλη στο ακορντεόν και Ηλιάνα Τσαπατσάρη στο τραγούδι.

31 | 07 – Πλατεία Καραϊσκάκη

«Γοριλομπελάδες»

(2011) Animation Οικογενειακή Κωμωδία του Αντρές Τζ. Σαέρ με τους: Κλάουντια Αμπάτε, Τζοάν Σουλά, Πέρε Πόνσε, Έλσα Πατάκι, Φέλιξ Πονς, Ρόσα Μπολαντέρας.

01 | 08 - 3η Μαρίνα

«Σοφία σε θυμάμαι»

Κοινωνική παράσταση της Τάνιας Χαροκόπου. Πρωταγωνιστούν: Γεωργία Ζώη, Ηλίας Μιχαήλ, Σπύρος Νίκας (ακορντεόν).Η Σοφία Βέμπο παίρνει σάρκα και οστά στη σκηνή και, όντας στο απόγειο της καριέρας της, αναπολεί την πορεία της ταραχώδους ζωής της, μέσα από δικές της διηγήσεις και νοσταλγικές αναπολήσεις, πλήρως τεκμηριωμένες.

02 | 08 – 3η Μαρίνα

Συναυλία με τους Γιώργο Κατσαρό, Λένα Αλκαίου, Τάνια Τρύπη

Ο δημοφιλής και καταξιωμένος συνθέτης Γιώργος Κατσαρός και οι εξαιρετικές ερμηνεύτριες, Λένα Αλκαίου και Τάνια Τρύπη, συντροφεύουν το κοινό σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο με μοναδικά λαϊκά και κλασικά ελληνικά τραγούδια.

03 | 08 – 3η Μαρίνα

«Η Ρόζα της Σμύρνης»

(2016) Δραματική του Γιώργου Κορδέλλα με τους: Τάσο Νούσια, Ευγενία Δημητροπούλου, Λήδα Πρωτοψάλτη, Γιούλικα Σκαφίδα. Βραβείο Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου Καλύτερης Ενδυματολογίας.

04| 08 – 3η Μαρίνα

Συναυλία με τους Γιώργο Σαλαμπάση, Κωνσταντίνα, Γιώργο Ζαμπέτα, Μαρία Κοτσίρη και Θεανώ – «Ο 20ός αιώνας τραγουδάει»

Οι γνωστοί ερμηνευτές του λαϊκού και του ρεμπέτικου τραγουδιού ταξιδεύουν το κοινό σε ένα μαγικό, μουσικό ταξίδι με πολλές παλιές και νέες επιτυχίες του ελληνικού πενταγράμμου.

06 | 08 – 3η Μαρίνα

«Επιθυμίες στο παρά πέντε» (The Bucket List)

(2007) Κοινωνική του Ρομπ Ράινερ με τους: Τζακ Νίκολσον, Μόργκαν Φρίμαν, Σιν Χέις. Βραβείο Ιαπωνικής Ακαδημίας Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας, Βραβείο Grammy Καλύτερου Τραγουδιού Γραμμένου για Κινηματογραφική Ταινία.

09 | 08 – 3η Μαρίνα

«Μικρά Αγγλία»

(2013) Δραματική του Παντελή Βούλγαρη με τους: Ανδρέα Κωνσταντίνου, Πηνελόπη Τσιλίκα, Σοφία Κόκκαλη, Αννέζα Παπαδοπούλου, Μάξιμο Μουμούρη. Βραβεία Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου Καλύτερης Ταινίας, Φωτογραφίας, Ήχου, Σκηνογραφίας, Ενδυματολογίας και Μακιγιάζ.

20 | 08 – 3η Μαρίνα

«Η Κυρία και το Φορτηγάκι» (Lady in the van)

(2015) Κομεντί του Νίκολας Χάιτνερ με τους: Μάγκι Σμιθ, Τζιμ Μπρόουντμπεντ, Άλεξ Τζένινγκς. Υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα Καλύτερου Α' Γυναικείου Ρόλου σε Μουσική ή Κωμική Ταινία, Κινηματογραφικό Βραβείο BAFTA Καλύτερου Α' Γυναικείου Ρόλου.

22 | 08 – 3η Μαρίνα

«Πριν τα Μεσάνυχτα» (Before Midnight)

(2013) Δραματική του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ με τους: Ίθαν Χοκ, Ζιλί Ντελπί, Ξένια Καλογεροπούλου, Σίμους Ντέιβι - Φιτζπάτρικ, Αθηνά Ραχήλ Τσαγγάρη. Υποψήφια για Όσκαρ Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου, Χρυσή Σφαίρα Καλύτερου Α' Γυναικείου Ρόλου σε Μουσική ή Κωμική Ταινία, Βραβείο της Εθνικής Ένωσης Κριτικών των ΗΠΑ Καλύτερου Α' Γυναικείου Ρόλου.

26 | 08 – 3η Μαρίνα

«Υπηρέτριες» (The Help)

(2011) Κοινωνική του Τέιτ Τέιλορ με τους: Βαϊόλα Ντέιβις, Μπράις Ντάλας Χάουαρντ, Τζέσικα Τσάστεϊν, Έμα Στόουν. Βραβείο Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου, Χρυσή Σφαίρα Καλύτερου Α' Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Ταινία, Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Δραματικής Ταινίας.

29 | 08 – 3η Μαρίνα

«Οδύσσεια» (L' Odyssée)

(2016) Βιογραφική του Ζερόμ Σαλ με τους: Λαμπέρ Γουίλσον, Πιερ Νινέ, ΌντρεϊΤοτού. Βραβείο Σεζάρ Καλύτερου Ήχου.

31 | 08 – 3η Μαρίνα

«Χωρίς Μέτρο» (Whiplash)

(2014) Δραματική του Ντάμιεν Σαζέλ με τους: Μάιλς Τέλερ, ΤζέιΚέι Σίμονς, ΠολΡάιζερ. Βραβεία Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου, Καλύτερης Μίξης Ήχου, Καλύτερου Μοντάζ, Χρυσή Σφαίρα Καλύτερου Β' Ανδρικού Ρόλου σε Ταινία.