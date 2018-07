Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε την απόκτηση του ΛιΝτέι

Δεύτερη μεταγραφή για τον μπασκετικό Ολυμπιακό μετά τον Γουίλιαμ Γκος.

Ο ΟΣΦΠ ήρθε σε συμφωνία με τον Ζακ ΛιΝτέι για τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Πρόκειται για έναν 24χρονο αθλητικό πάουερ φόργουορντ/σέντερ, που ήταν πρώτος σκόρερ (19,5π. κατά μέσο όρο, πρώτος σε συνολικό αριθμό πόντων ήταν ο Γκλεν Ράις), αλλά και σε αξιολόγηση (23) στο πρωτάθλημα Ισραήλ, όπου επελέγη στην καλύτερη πεντάδα, ενώ ήταν και πέμπτος ριμπάουντερ (8,2).

Η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Ζακ ΛιΝτέι. Ο Αμερικανός φόργουορντ/σέντερ συμφώνησε με την ομάδα μας για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.

Το Who is Who

Ο Ζακ ΛιΝτέι γεννήθηκε στις 30 Μαίου του 1994 στο Ντάλας (Τέξας) και έχει ύψος 2.01μ.

Σε κολεγιακό επίπεδο έχει φορέσει τις φανέλες των South Florida (2012–2014) και Virginia Tech (2015

–2017).

Το καλοκαίρι του 2017 ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην Hapoel Galil Gilboaκαι σε 37 αγώνες στην ισραηλινή λίγκα είχε κατά μέσο όρο 19.5 πόντους (80% στις βολές, 53% στα δίποντα και 37% στα τρίποντα), 8.0 ριμπάουντ και 1.3 κοψίματα.

Την περσινή σεζόν αναδείχθηκε δεύτερος σκόρερ του Ισραηλινού πρωταθλήματος και συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία 5άδα της λίγκας.

Επίσης είναι κάτοχος ενός ξεχωριστού ρεκόρ... Στις 9 Δεκεμβρίου του 2017 στην αναμέτρηση της ομάδας του με την Hapoel Jerusalem πέτυχε 22 πόντους, μάζεψε 20 ριμπάουντ και έγινε ο πρώτος παίκτης (μετά το 2014 και τον Ντιμόν Σίμπσον) στην ισραηλινή λίγκα που έκανε νταμπλ νταμπλ με +20 σε πόντους και ριμπάουντ".