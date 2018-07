Survivor 2: «Ακόμη κι αν έπεσα, βρήκα τη δύναμη να σηκωθώ» γράφει ο Πάνος Θεοδώρου

I’am not survivor, I’am a warrior!! Μετά απο 4 σχεδόν μήνες αυτο το όμορφο ταξίδι για μένα έφτασε στο τέλος του.. παρά τις δυσκολίες δεν σταμάτησα ποτέ να αγωνίζομαι με το ίδιο πάθος. Όσες φορές και αν έπεσα βρήκα την δύναμη να σηκωθώ και είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα να φτάσω ως το τέλος υγιείς. Επιστρέφω στην Ελλαδα που τόσο μου έχει λείψει, γεμάτος εμπειρίες, φίλους και πολύ ενέργεια. Σας ευχαριστώ όλους μέσα απο την καρδιά μου για την στήριξη όλο αυτο το διάστημα που αγωνιζόμουνα στο survivor και εύχομαι να σας έκανα περήφανους. #survivorgreece #survivorgr #survivor2018 #teamtheodorou #teampanos #skaitv #underarmour #underarmourgreece #animalmovement #maxites

