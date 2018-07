Τρία χρόνια από το δημοψήφισμα -Το «όχι» που έγινε «ναι», οι χοροί στο Σύνταγμα και το mea culpa του Τσίπρα

Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος για την αποχώρηση της Ελλάδας από τις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές.

Το ημερολόγιο έγραφε 5 Ιουλίου 2015 όταν οι Ελληνες πολίτες κλήθηκαν να πάνε στις κάλπες και να δηλώσουν ναι ή όχι στο εξής ερώτημα.

«Πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας, το οποίο κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο Eurogroup της 25.06.2015 και αποτελείται από δύο μέρη, τα οποία συγκροτούν την ενιαία πρότασή τους;

Το πρώτο έγγραφο τιτλοφορείται «Reforms for the completion of the Current Program and Beyond» («Μεταρρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος και πέραν αυτού») και το δεύτερο «Preliminary Debt sustainability analysis» («Προκαταρκτική ανάλυση βιωσιμότητας χρέους»).

Όσοι από τους πολίτες της χώρας απορρίπτουν την πρόταση των τριών θεσμών ψηφίζουν: ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ/ΟΧΙ.

Όσοι από τους πολίτες της χώρας συμφωνούν με την πρόταση των τριών θεσμών ψηφίζουν: ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ/ΝΑΙ.»

Πέρασαν τρία χρόνια από το δημοψήφισμα που δίχασε την κοινή γνώμη, που έφερε συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις και χώρισε την Ελλάδα σε εκείνους που ήταν με το «ΝΑΙ» και σε εκείνους που ήταν με την πλευρά του «ΟΧΙ».

Στη μεγάλη τους πλειοψηφία οι Ελληνες είπαν «ΟΧΙ». Ωστόσο ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, παρά το ηχηρό μήνυμα της κάλπης και παρά τις πιέσεις μέσα από την κυβέρνησή του και από τον στενό πυρήνα των συνεργατών του να προχωρήσει στον δρόμο της σύγκρουσης, επέλεξε το συμβιβασμό με τους δανειστές και μετά από μία 17ωρη διαπραγμάτευση υπέγραψε το 3ο Μνημόνιο.

Επικράτησε το «ΟΧΙ»

Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα του υπουργείου Εσωτερικών, «ΟΧΙ» ψήφισαν 3.558.450 ψηφοφόροι δηλαδή το 61,31%.

«ΝΑΙ» ψήφισαν 2.245.537 ψηφοφόροι, δηλαδή ποσοστό 38,69%.

Πανηγυρισμοί σε Μαξίμου

«Ξεκινούν άμεσα οι διαπραγματεύσεις» είναι το πρώτο σχόλιο του Μεγάρου Μαξίμου για το δημοψήφισμα, λίγο μετά το κλείσιμο της κάλπης και τις μετρήσεις να δείχνουν ελαφρύ προβάδισμα του «Οχι».

Υπέρ του «ΟΧΙ» τάχθηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ, οι ΑΝΕΛ και η Χρυσή Αυγή, ενώ υπέρ του «ΝΑΙ» η Νέα Δημοκρατία, το Ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ. ΤΟ ΚΚΕ προέτρεψε τους ψηφοφόρους να ρίξουν άκυρο.

«Πρόκειται για μια πολύ σημαντική επιλογή του ελληνικού λαού κάτω από δύσκολες συνθήκες» σημειώνουν συνεργάτες του Πρωθυπουργού και προσθέτουν:

«Στέλνει δυνατό μήνυμα στην Ευρώπη ο ίδιος ο λαός».

Πλέον σημασία είχε να υπάρξει ενότητα και ομοψυχία και κατέληγαν: «Ξεκινούν οι διάπραγματεύσεις».

Παραίτηση Σαμαρά

Την παραίτησή του από την ηγεσία της ΝΔ ανακοίνωσε ο Αντώνης Σαμαράς κατά τη δήλωσή του από το Ζάππειο Μέγαρο για το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος.

Κάνοντας λόγο για την ανάγκη για «μια νέα αρχή» της παράταξης του, ο τέως πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι προσωρινός πρόεδρος της ΝΔ αναλαμβάνει ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο οποίος θα δρομολογήσει τις διαδικασίες για την εκλογή νέου αρχηγού στην αξιωματική αντιπολίτευση.

Xοροί στο Σύνταγμα

Εκατοντάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν ήδη από νωρίς, αμέσως μετά το κλείσιμο των καλπών, τόσο στην πλατεία Συντάγματος όσο και στην πλατεία Κλαυθμώνος για να πανηγυρίσουν για τη μεγάλη επικράτηση του «Οχι» στο δημοψήφισμα.

Φωνάζοντας μεταξύ άλλων συνθημάτων «Τα μεγάλα όχι τα λέει ο λαός», κρατώντας ελληνικές σημαίες, χορεύοντας και τραγουδώντας πανηγύρισαν για την επικράτηση του «Οχι», ενώ στην πλατεία Συντάγματος ακόμη και το συντριβάνι βάφτηκε ροζ (προφανώς λόγω αντίστοιχου φωτισμού)!

Η γροθιά της Ζωής

Πρώτη στα πλάνα των πανηγυρισμών η τότε Πρόεδρος της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Οι παρακάτω εικόνες δείχνουν την πρόεδρο της ελληνικής Βουλής πιο φανατισμένη από ποτέ με το στοίχημα της κυβέρνησης για το δημοψήφισμα.

Στη συνέχεια η πρόεδρος της Βουλής στάθηκε μπροστά στη σκηνή που ήταν μπροστά από το Κοινοβούλιο και με πάθος τραγούδησε. Η κ. Κωνσταντόπουλου τραγούδησε μαζί με τον κόσμο «Το ερωτικό (Με μια πιρόγα)» που τραγουδούσαν εκείνη την ώρα οι τραγουδιστές επί σκηνής.

Στο τέλος, με όλο τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί στην πλατεία Συντάγματος φώναξε «Οχι» για το δημοψήφισμα της Κυριακής.

Μετανιωμένος ο Τσίπρας τρία χρόνια μετά

Τρία χρόνια μετά ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στην γερμανική Die Welt παραδέχθηκε ότι θα ενεργούσε διαφορετικά για το δημοψήφισμα του 2015 αν είχε όλα τα δεδομένα του σήμερα μπροστά του, τότε.

Ερ.: Κλείνοντας, μια ματιά ακόμα στο παρελθόν: Το 2015 αφήσατε το λαό σας να ψηφίσει και να αποφασίσει για το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της ΕΕ. Το μεγαλύτερο μέρος των ψηφοφόρων ήταν αντίθετο και στην πραγματικότητα έπρεπε να είχε ακολουθήσει η έξοδος από την Ευρωζώνη. Η συνέπεια ήταν μια τεράστια απώλεια εμπιστοσύνης. Το κλείσιμο των τραπεζών. Ανατρέχοντας στο παρελθόν, ήταν λάθος αυτό που έγινε;

Απ.: Η κατάσταση τότε ήταν πολύ δύσκολη. Εκ των υστέρων και με τη γνώση που έχουμε τώρα, μπορούμε φυσικά να αξιολογήσουμε διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά πρέπει να αποφασίζουμε, όταν τα έχουμε μπροστά μας. Και αντίθετα με όσα λέτε, δεν επρόκειτο για δημοψήφισμα σχετικά με την παραμονή στο ευρώ. Ήταν ψηφοφορία για το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα για τη χώρα μου. Αμέσως μετά έδωσα εντολή να ακολουθήσουν εκλογές και τις κέρδισα. Αυτό δεν θα ήταν απαραίτητο, μπορούσα να είχα κυβερνήσει ακόμα τρεισήμισι χρόνια, χωρίς εκλογές.