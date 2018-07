Επικό λάθος: Αντί για το τρέιλερ ταινίας, ανέβασαν ολόκληρο το έργο [βίντεο]

Σε μια προσπάθεια να ανεβάσει ένα τρέιλερ για το επερχόμενο DVD και την ψηφιακή έκδοση της ταινίας «Khali The Killer», κάποιος στη Sony, μάλλον κατά λάθος, ανέβασε ολόκληρη την ταινία στο YouTube.

Σύμφωνα με το CBR, το βίντεο, διάρκειας 89 λεπτών, το οποίο έχει φυσικά αφαιρεθεί, μεταφορτώθηκε στο κανάλι YouTube της Sony Pictures Entertainment και είχε τίτλο «KHALI THE KILLER: OFFICIAL RED BAND TRAILER Now on DVD & Digital».

Ολόκληρη η ταινία παρέμεινε για πάνω από πέντε ώρες, προτού η Sony αντιληφθεί το λάθος, σύμφωνα με το CBR.

Φυσικά, ένας σύνδεσμος για ολόκληρη την ταινία αναρτήθηκε στο Movies subreddit, όπου οι σχολιαστές αστειεύτηκαν με το περιστατικό.

«Ένα ακόμη τρέιλερ που χαλάει όλη την ταινία» έγραψε κάποιος. «Κι αν αυτό είναι όντως μόνο το τρέιλερ και ολόκληρη η ταινία είναι στην πραγματικότητα διάρκειας 130 ωρών;» έγραψε κάποιος άλλος.