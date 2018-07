Η Ολίβια ντε Χάβιλαντ έκλεισε τα 102 -Η μόνη εν ζωή ηθοποιός του «Οσα παίρνει ο άνεμος» [εικόνες]

Η Ολίβια ντε Χάβιλαντ έκλεισε τα 102 την 1η Ιουλίου.

Η ηθοποιός που ενσάρκωσε την Μέλανι Γουίλκις στην θρυλική ταινία του 1939 «Όσα παίρνει ο άνεμος», είναι το μόνο μέλος του καστ που βρίσκεται στη ζωή. Δίπλα στην Βίβιαν Λι και τον Κλαρκ Γκέιμπλ, έπαιξε την καλοσυνάτη αλλά ασθενική Μέλανι.

Κέρδισε δύο Όσκαρ Καλύτερης Ηθοποιού για τις ταινίες To Each His Own (1946) και The Heiress (1949). Η βραβευμένη ηθοποιός παντρεύτηκε δύο φορές, τον συγγραφέα Μάρκους Γκούντριχ και τον δημοσιογράφο Πιέρ Γκαλάντ.

Έχει μια κόρη, την Ζιζέλ, ενώ ο γιος της, Μπέντζαμιν, πέθανε το 1992 από την ασθένεια Χότσκινς.

