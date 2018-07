Deree Commencement 2018: Ολα όσα έγιναν στην αποφοίτηση του Deree [εικόνες]

Με συναισθήματα συγκίνησης, περηφάνιας και ελπίδας για το μέλλον, οι φοιτητές του Deree αποχαιρέτησαν την alma mater τους σε μία μεγαλειώδη τελετή αποφοίτησης. Τιμώμενος καλεσμένος και αποδέκτης του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα του Deree ο διεθνούς φήμης Έλληνας φυσικός Δημήτρης Νανόπουλος.

Το απόγευμα του Σαββάτου 30 Ιουνίου είχε ξεχωριστή σημασία για την κοινότητα του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, τους φοιτητές του Deree και τις οικογένειές τους, καθώς πραγματοποιήθηκε το Commencement του Deree, η ετήσια τελετή αποφοίτησης κατά τα αμερικανικά πρότυπα, που συμβολίζει το τέλος των σπουδών και το νέο κεφάλαιο στη ζωή των αποφοίτων.

Συνολικά 338 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές από 28 χώρες–ανάμεσά τους οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Ισπανία, ο Λίβανος, η Ονδούρα, ο Παναμάς, η Σουηδία και άλλες– συγκεντρώθηκαν στον χώρο του στίβου του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, στην Αγία Παρασκευή, για να παραλάβουν τα πτυχία τους και να γίνουν μέλη της μεγάλης οικογένειας των 54.000 αποφοίτων σε όλο τον κόσμο. Στους εκλεκτούς καλεσμένους που τίμησαν με την παρουσία τους την τελετή, παρευρέθηκε και ο Αρχηγός του ΓΕΣ, Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής.

Οι φοιτητές του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος διακρίνονται για τις πολύπλευρες επιδόσεις τους στον αθλητισμό, την ακαδημαϊκή ζωή, την κοινωνική δράση, την ηγεσία, την καινοτομία, μέσα από τη συμμετοχή σε συλλόγους, τον εθελοντισμό, τη μαθητεία σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, καθώς και την πρακτική άσκηση σε κορυφαίους επιχειρηματικούς ομίλους σε όλο τον κόσμο. Απόδειξη της πολυσχιδούς δράσης τους στους παραπάνω τομείς, λίγες μέρες νωρίτερα, στις 27 Ιουνίου, 119 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές βραβεύτηκαν για την αριστεία και τις επιδόσεις τους σε μία σειρά από κατηγορίες, στην Τελετή Επίδοσης Βραβείων 2018.

Καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους, ο Πρόεδρος του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος David G. Horner σημείωσε:

«Οι απόφοιτοι του Deree στους οποίους είναι στραμμένη η προσοχή μας απόψε εργάστηκαν σκληρά και τους αξίζει κάθε αναγνώριση». Πρόσθεσε δε ότι «είναι έτοιμοι να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις της παγκόσμιας οικονομίας και να αποτελέσουν εποικοδομητικούς φορείς κοινωνικής αλλαγής».

Τον Πρόεδρο Horner διαδέχτηκε στο βήμα η Επιτετραμμένη της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, Kate Marie Byrnes, η οποία εξήρε τους αποφοίτους για την αντοχή, τη νεανική ορμή, το επιχειρηματικό πνεύμα και την έπινοητικότητά τους ενώ σημείωσε:

«Αντιπροσωπεύετε ό,τι καλύτερο διαθέτει η Ελλάδα. Πιστεύω ότι οι δεξιότητες και οι αναλυτικές ικανότητες που αποκτήσατε στο Deree σάς προετοίμασαν κατάλληλα ώστε να συμβάλετε στην ανοικοδόμηση ενός νέου μέλλοντος». Απευθυνόμενη στους Έλληνες αποφοίτους, η κα Byrnes τόνισε: «Έχετε την ευκαιρία να συνεισφέρετε στη δημιουργία μίας νέας, πιο ανταγωνιστικής, εξωστρεφούς οικονομίας που θα ευημερήσει και θα αξιοποιήσει τα φυσικά της πλεονεκτήματα σε τομείς όπως η ενέργεια, ο τουρισμός, η γεωργία».

Τιμώμενο πρόσωπο του φετινού Commencement ήταν ο διεθνούς φήμης Έλληνας φυσικός δρ. Δημήτρης Νανόπουλος. Ο Δημήτρης Νανόπουλος είναι κάτοχος της έδρας Mitchell/Heep της Φυσικής Υψηλών Ενεργειών του Πανεπιστημίου Texas A&M, Διευθυντής του Κέντρου Αστροσωματιδιακής Φυσικής του Κέντρου Προηγμένων Ερευνών του Houston (HARC), μέλος Πρώτης Τάξης και κάτοχος της έδρας Θεωρητικής Φυσικής της Ακαδημίας Αθηνών. Είναι εταίρος της American Physical Society από το 1988, διετέλεσε ερευνητής στην έδρα Κιουρί στο εργαστήριο Θεωρητικής Φυσικής της École Normale Supérieure, στο Παρίσι (1975-76), ερευνητής στο Harvard University (1977-79), μέλος του ερευνητικού προσωπικού του CERN (1979-86), καθηγητής Φυσικής στο University of Wisconsin (1986-88) ενώ το 1989 εντάχθηκε στο ακαδημαϊκό προσωπικό του Texas A&M University. Έχει συγγράψει πάνω από 680 πρωτότυπες εργασίες, συμπεριλαμβανομένων 15 βιβλίων, ενώ έχει τιμηθεί με πολλά σημαντικά βραβεία και διακρίσεις, ανάμεσά τους το Διεθνές Βραβείο Ωνάση και το Διεθνές Βραβείο Enrico Fermi.

Λαμβάνοντας τον τίτλο του Επίτιμου Διδάκτορα για το σύνολο της προσφοράς του στην επιστήμη, την έρευνα και την εκπαίδευση, ο καθηγητής Νανόπουλος σημείωσε: «Καλείστε να ζήσετε σε έναν κόσμο που αλλάζει, τολμώ να πω, εκθετικά με την πάροδο του χρόνου, κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί, ή για να ακριβολογώ, έχει να συμβεί από τις πρώτες στιγμές του Big Bang. Το ταλέντο, οι χρήσιμες γνώσεις και η τεχνογνωσία είναι απαραίτητα εφόδια για μία επιτυχημένη και ευτυχισμένη ζωή… Πάθος για ζωή, σκληρή δουλειά, αχαλίνωτη φαντασία, τόλμη, ακόρεστη όρεξη για μάθηση, πειθαρχία, προσήλωση στον στόχο ή, όπως λέμε στην Αμερική, “keep your eye on the ball and your ears to the ground” είναι τα ζητούμενα του σήμερα» τόνισε ο δρ. Νανόπουλος καλώντας τους νέους να αποδείξουν την αξία τους και να αδράξουν κάθε ευκαιρία που τους παρουσιάζεται.

«Αγαπητοί μου συναπόφοιτοι, τα καταφέραμε!» είπε εμφανώς συγκινημένη η φετινή αριστούχος Tsungirirai Dawn Madume από τη Ζιμπάμπουε, εκφωνώντας τον αποχαιρετιστήριο λόγο της. «Συχνά με ρωτούν γιατί επέλεξα την Ελλάδα. Η απάντηση είναι ότι επέλεξα το Deree. Ανεξάρτητα από το αντικείμενο των σπουδών μας, μπορούμε να παίρνουμε μέρος σε παγκόσμια πρωταθλήματα επιχειρηματολογίας… Nα παρακολουθούμε καλοκαιρινά μαθήματα στο Stanford ή να συναντούμε ηγετικές προσωπικότητες όπως ο Μπαράκ Ομπάμα και ο Ντέκλαν Κοστέλλο μέσα από διάφορες εκδηλώσεις του Κολλεγίου» ανέφερε ευχαριστώντας καθηγητές, προσωπικό, γονείς και φίλους και για την πολύτιμη στήριξή τους στη διάρκεια των σπουδών της.

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος Horner αποχαιρέτησε την τάξη του 2018 με το μήνυμα: «Απόφοιτοι του 2018, είμαστε περήφανοι για τα επιτεύγματά σας. Γίναμε καλύτεροι ως συνοδοιπόροι σας στο ταξίδι της γνώσης, και σας κατευοδώνουμε βέβαιοι ότι θα μοιραστείτε απλόχερα αυτό το δώρο που έχετε να προσφέρετε, ο καθένας με τον δικό του μοναδικό τρόπο!»

Με τη λήξη της τελετής και σε μία συμβολική χειρονομία, οι νέοι απόφοιτοι πέταξαν ψηλά τα καπέλα τους εν μέσω χειροκροτημάτων και εντυπωσιακών πυροτεχνημάτων που φώτισαν τον νυχτερινό ουρανό της Αγίας Παρασκευής.

Συγχαρητήρια στους νέους αποφοίτους και καλή σταδιοδρομία!