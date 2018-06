Η Mercedes C-Class συνεχίζει αναβαθμισμένη και από τα 1.500 κυβικά [εικόνες]

Στη C-Class αντιστοιχεί η 1 από τις 5 Mercedes που πωλούνται παγκοσμίως, με αποτέλεσμα η γερμανική σημασία να δώσει ιδιαίτερο βάρος στην ανανέωσή της. Κατά την οποία άλλαξαν περισσότερα από 6.500 στοιχεία.

Οι αισθητικές αλλαγές πάντως, που έκαναν όλες τις εκδόσεις της πιο σύγχρονες και πιο ελκυστικές, είναι στην ουσία οι λιγότερο σημαντικές.

Στο εσωτερικό της για παράδειγμα έχει περάσει στην ψηφιακή εποχή, μιας και ο προαιρετικός της εξοπλισμός περιλαμβάνει έναν πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων με διαγώνιο 12,5 ιντσών και υψηλή ανάλυση καθώς και μια οθόνη στο κέντρο του ταμπλό. Η οποία στην κορυφαία της έκδοση φτάνει τις 10,25 ίντσες, ενώ στο τιμόνι υπάρχουν και δύο πλήκτρα αφής.

Η high-tech εικόνα ολοκληρώνεται από τα συστήματα διασύνδεσης smartphones και από αυτά που υποβοηθούν τον οδηγό και το έργο του. Μεταξύ αυτών και το σύστημα ημι- αυτόνομης οδήγησης.

Ενδιαφέρον είναι πως η ανανεωμένη C-Class είναι το μοναδικό αυτοκίνητο στην κατηγορία της που μπορεί να εξοπλιστεί και με πνευματική ανάρτηση. Διαθέσιμη πέρα από τη στάνταρ είναι και η σπορ ανάρτηση, που προσφέρει δυναμισμό χωρίς να επηρεάζει την άνεση.

Οι πιο σημαντικές αλλαγές πάντως αφορούν τους κινητήρες της. Τον καινούργιο diesel των 1.600 κυβικών και των 122 ίππων της αποκλειστικά αυτόματης C 180 d των 122 ίππων και την έκδοσή του των 160 ίππων της C 200 d των 160 ίππων, καθώς και το νέο τετρακύλινδρο βενζίνης με την ήπια υβριδική (mild hybrid) υποβοήθηση. Ο οποίος είναι διαθέσιμος σε δύο εκδοχές. Μια με 1.500 κ.εκ. -είναι η πρώτη φορά που η C-Class κατεβαίνει τόσο χαμηλά από πλευράς κυβισμού- και με 184 ίππους για τη C 200 και μια 2.000 κυβικών με 256 ίππους για την C 300.

Και οι δύο κινητήρες έχουν το ήπιο υβριδικό σύστημα μίζας γεννήτριας με ιμάντα, που στην επιτάχυνση και μέχρι το turbo να μπει με πλήρη ισχύ στο παιχνίδι συμβάλλει με 10 kW. Αντίθετα κατά το φρενάρισμα το σύστημα ανακτά ενέργεια μέχρι και 12 kW. Η οποία αποθηκεύεται σε μια δεύτερη μπαταρία.

Ο οδηγός στην πράξη δεν αντιλαμβάνεται κάτι, ενώ αυτό που διαπιστώνει είναι η καλή απόκριση από χαμηλά, η πιο γρήγορη και άμεση λειτουργία του start stop και βέβαια η μεγαλύτερη άνεση με την οποία κινεί το σχετικά βαρύ αμάξωμα -το σεντάν ζυγίζει γύρω στα 1.550 κιλά- ο δίλιτρος της C 300.

H νέα C-Class είναι πραγματικά σπορ στην έκδοσή της AMG C 43. Εδώ ο V6 των 3.000 κυβικών με τα δύο turbo έχει ανέβει στους 390 ίππους και εντυπωσιάζει τόσο με τις ρεπρίζ που εξασφαλίζει όσο και με τον εξαιρετικό, «γεμάτο» ήχο του.

Η βάση για την τετράθυρη και την πεντάθυρη ανανεωμένη C-Class είναι και πάλι η C 160 των 1.600 κυβικών και των 129 ίππων, με τις τιμές τους να ξεκινούν από 31.435 και 36.995 ευρώ αντίστοιχα.

Η εισαγωγική κουπέ είναι η C 180, επίσης 1.600 κυβικών αλλά με 156 ίππους, που κοστολογείται από 37.595 ευρώ, ενώ η κάμπριο C 200 -εδώ ο κινητήρας είναι ο νέος τετρακύλινδρος των 1.500 κυβικών- έχει ως τιμή εκκίνησης τις 52.950 ευρώ.

Αντίστοιχα η C 200 σεντάν κοστολογείται από 39.510 ευρώ.