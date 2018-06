Παιδική ζώνη «Happy Hour» τον Ιούλιο στη Nova [βίντεο]

Οι μικροί φίλοι της Nova θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τις διακοπές τους παρέα με την «Happy Hour», την πιο διασκεδαστική τηλεοπτική ζώνη του καλοκαιριού! Όλο τον Ιούλιο θα προβάλλεται, τις καθημερινές, από το Novacinema2HD, μία εξαιρετική παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων, κάθε βράδυ στις 22:15!

Συγκεκριμένα, μέχρι και την Τρίτη 31 Ιουλίου, τις καθημερινές, στις 22:15, θα προβάλλεται μία από τις παρακάτω ταινίες: «Νάνος στο σπίτι» («Gnome alone»), η οποία έρχεται και σε Α’ τηλεοπτική προβολή, «Οι Ευχούληδες» (Trolls), «Το κυνήγι των χαμένων βελανιδιών» («Get squirrely»), «Ώρα για σερφ 2: Παιχνίδι με τα κύματα» («Surf’s up 2: Wavemania»), «Οι ήρωες του δάσους» («Open season»), «Ξενοδοχείο για τέρατα» («Hotel Transylvania») «Minions», «Η μπαλαρίνα και ο μικρός εφευρέτης» («Ballerina»), «Stuart Little, ο ποντικομικρούλης» («Stuart Little»), «Τα στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό» («Smurfs: The lost village»), «Captain underpants: The first epic movie», «Μυρμηγκοϊστορίες» («The ant bully»), «Πελαργοί» («Storks»), «Η ταινία Lego Batman» («The Lego Batman movie»), «Η πριγκίπισσα των κύκνων: Οι μικροί κατάσκοποι» («The Swan princess: Royally undercover»), «Ο γιος του Μεγαλοπατούσα» («The son of Bigfoot»), «Αρχηγός από κούνια» («The boss baby»), «Emoji: Η ταινία» («The emoji movie»).

Όλες οι ταινίες θα προβληθούν μεταγλωττισμένες εκτός από την ταινία «Captain underpants: The first epic movie» η οποία είναι με ελληνικούς υπότιτλους.

Οι ταινίες έρχονται σε High Definition και σε ήχο Dolby Digital Surround 5.1., ενώ διατίθενται σε Nova On Demand και Nova GO, ώστε οι συνδρομητές να μπορούν να τις απολαύσουν, όποτε εκείνοι θέλουν και όπου και αν βρίσκονται.