Επίσημα εγκαίνια για το Buffalo Wings & Rings [εικόνες]

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 26 Ιουνίου τα επίσημα εγκαίνια του Buffalo Wings & Rings στη Νέα Ερυθραία.

Πλήθος προσκεκλημένων με προσωπικότητες της showbiz, του επιχειρηματικού αλλά και του αθλητικού χώρου παρευρέθηκαν στην ξεχωριστή βραδιά εγκαινίων του Buffalo Wings & Rings και ανακάλυψαν τη μοναδική «οπαδική» εμπειρία που προσφέρει το νέο sports & lifestyle restaurant.

Οι καλεσμένοι απόλαυσαν τις ξεχωριστές γεύσεις από το all-American μενού του Βuffalo Wings & Rings όπως τα διάσημα wings, τα ζουμερά burgers και τα αγαπημένα tacos παρέα με τη signature Lime Margarita on the rocks αλλά και τα μοναδικά γλυκά που έχει επιμεληθεί ο Διονύσης Αλέρτας. Η βραδιά απογειώθηκε με την ολοζώντανη ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι 31 οθόνες που έχουν στηθεί στο χώρο που πρόβαλαν μεταξύ άλλων αθλημάτων, το κρίσιμο παιχνίδι της Αργεντινής με τη Νιγηρία χαρίζοντας μοναδικές μουντιαλικές στιγμές καθώς και με το DJ set του ραδιοφωνικού παραγωγού Γιάννη Τουμπάνου που έδωσε στη βραδιά μοναδικό ρυθμό. Οι προσκεκλημένοι είχαν επίσης την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και το συναρπαστικό challenge “Wall of Flame” υπό τον ξεσηκωτικό ήχο του “Eye of the tiger” όπου ένας τολμηρός καλεσμένος δοκίμασε τις αντοχές του προσπαθώντας να φάει 10 φτερούγες σε 2 λεπτά με την πιο καυτερή σως του Buffalo Wings & Rings.

Η γνωστή αμερικάνικη αλυσίδα έχει ήδη κερδίσει τους λάτρεις των σπορ και όχι μόνο αφού ανάμεσα στους προσκεκλημένους που παρευρέθηκαν στα εγκαίνια και ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη επίσκεψή τους στο Buffalo Wings & Rings ήταν οι: Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Μιχάλης Ζαμπίδης, Κώστας Σόμμερ, Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου, Αλέξης Κωστάλας, Θάνος Καλλιώρας, Γιώργος Αμανατίδης, Βασίλης Πλιάτσικας, Ντανιέλ Μπατίστα, Δημήτρης Μαυροειδής, Δημοσθένης Γεωργακόπουλος, Τζώρτζια Συναχερή, Σάρα Εσκενάζυ, Μάγκυ Χαραλαμπίδου, Όλγα Καραβερβέρη, Σώζων Παλαίστρος, Κώστας Φραντζέσκος κ.α.

Buffalo Wings & Rings

Great Food. No Bull™

Επιτέλους, μπορείς να τα έχεις όλα!

(food – football – friends – family – fun)

Buffalo Wings & Rings: Χαριλάου Τρικούπη 127 Νέα Ερυθραία, TK 14671, Τηλ. 210 6206625