H αφοπλιστική απάντηση της Κλόε Καρντάσιαν όταν την κατηγόρησαν ότι δέχτηκε πίσω τον Τρίσταν Τόμσον

Για πρώτη φορά η Κλόε Καρντάσιαν τοποθετείται δημόσια σχετικά με το σκάνδαλο που ξέσπασε με την απιστία του συντρόφου της Τρίσταν Τόμσον.

Η Κλόε Καρντάσιαν έμαθε για τις απιστίες του Τρίσταν Τόμσον, που έγινε πρώτο θέμα σε όλο το διαδίκτυο, με αποτέλεσμα να γεννήσει πρόωρα την κόρη της Τρου.

Το ζευγάρι προσπαθεί να τα βρει ξανά και να δώσει μια ευκαιρία στη σχέση του για χάρη του παιδιού.

Η Κλόε Καρντάσιαν αποφάσισε να τον συγχωρέσει και να προχωρήσει μπροστά στη ζωή της.

Ωστόσο, οι χρήστες των social media και φανατικοί της σειράς «Κeeping Up with the Kardashians» αντιδρούν με την επανασύνδεση.

Δείτε τι απάντησε η Κλόε Καρντάσιαν όταν την κατηγόρησαν ότι γύρισε πίσω στον Τρίσταν Τόμσον στο bovary.gr