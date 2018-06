Σε δημοπρασία η μεταξωτή μπλούζα που φορούσε η Οντρεϊ Χέπμπορν στο «Ωραία μου κυρία»

Ο ενδυματολόγος Σέσιλ Μπίτον (Cecil Beaton) κέρδισε βραβείο Όσκαρ Καλύτερων Κοστουμιών για την ταινία «Ωραία μου Κυρία» του 1964 σε σκηνοθεσία Τζορτζ Κιούκορ με πρωταγωνιστές την Όντρεϊ Χέπμπορν και τον Ρεξ Χάρισον.

Ήταν ένα από τα οκτώ Όσκαρ που απέσπασε το 1965 η βασισμένη στο ομώνυμο μιούζικαλ που ανέβηκε το 1956 στο Μπρόντγουεϊ ταινία.

Ο Σέσιλ Μπίτον σχεδίασε περισσότερα από 1.000 κοστούμια, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου που φορούσε η Χέπμπορν στις Βασιλικές Ιπποδρομίες του Άσκοτ.

Τώρα, η σιφόν μπλούζα σε εδουαρδιανό στυλ που φορούσε η ηθοποιός στην ταινία και πιστεύεται ότι σχεδιάστηκε από τον Μπίτον θα δημοπρατηθεί την Πέμπτη από τον οίκο δημοπρασιών Nate D. Sanders Auctions, με έδρα το Λος Άντζελες, σύμφωνα με το WWD.

Η ιβουάρ χρώματος μπλούζα από μετάξι με ρίγες στην ύφανση, έχει ψηλό λαιμό με βολάν, λεπτομέρειες στις μανσέτες και καλυμμένα με ύφασμα κουμπιά.

Η μπλούζα μοιάζει πολύ με αυτήν που φορούσε η Χέπμπορν στις σκηνές, στις οποίες τραγουδούσε το «Rain in Spain» και το «I Could Have Danced All Night» και είναι πιθανότατα η αρχική πάνω στην οποία δημιουργήθηκε παρόμοια. Η μόνη αξιοσημείωτη διαφορά είναι το βολάν στο κάτω μέρος των μανικιών της.

Η μπλούζα ήταν στην κατοχή ενός ιδιώτη συλλέκτη, δήλωσε εκπρόσωπος της Nate D. Sanders Auctions.

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου του 1964 για την ταινία, το WWD ρώτησε την πρωταγωνίστρια εάν το στυλ της πρόκειται να αλλάξει αφού φόρεσε τα σχέδια του Μπίτον για το ρόλο της στην ταινία. «Λοιπόν, δεν το νομίζω, γιατί μάλλον προτιμώ τα γεωμετρικά σχέδια», είπε, προσθέτοντας ότι θα φορά Givenchy στην περιοδεία Τύπου.

Φωτογράφος μόδας, δημοσιογράφος, σκηνογράφος, ενδυματολόγος ο Σέσιλ Μπίτον στην ταινία «My Fair Lady» (Ωραία μου Κυρία) ανέλαβε το σχέδιο παραγωγής, τη λήψη φωτογραφιών, τα δημοσιεύματα και τις πολυάριθμες συνεντεύξεις σε όλο τον κόσμο. Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης Τύπου, ο Μπίτον ρωτήθηκε πώς θα επηρεάσουν τα ρομαντικά του κοστούμια τη βιομηχανία της μόδας. Η Χέπμπορν απάντησε: «Τώρα θα φορούν topless μαγιό με καπέλα».

Η μπλούζα της Όντρεϊ Χέπμπορν, η οποία έχει παρουσιαστεί μεταξύ άλλων στα Μουσεία Salvatore Ferragamo στη Φλωρεντία και στο Μουσείο Nihombashi-Mitsukoshi στο Τόκιο θα δημοπρατηθεί την Πέμπτη 28 Ιουνίου και η τιμή εκκίνησης είναι 25.000 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ