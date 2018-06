Advertising Film Festival: 13 Λιοντάρια στις καμπάνιες της Diesel

Κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας, η Diesel βραβεύτηκε με 13 Λιοντάρια στο Advertising Film Festival στις Κάννες, το οποίο βραβεύει τις καλύτερες καμπάνιες της χρονιάς.

Ο ανταγωνισμός ήταν υψηλός και η Diesel ήταν η μόνη από την κατηγορία των ρούχων που κέρδισε το χρυσό! Τα 13 βραβεία πήγαν σε 3 διαφορετικές καμπάνιες του brand κάνοντας τη Diesel να ξεχωρίσει.

Τρία βραβεία πήγαν στην καμπάνια "Go With The Flaw", η οποία έκανε το ντεμπούτο της το φθινόπωρο του 2017. Σκηνοθετήθηκε από τον François Rousselet και μέσω αυτής η Diesel στράφηκε εναντίον της τελειότητας. Ο Rousselet έκανε μια ταινία που αναδεικνύει τη μοναδικότητά του καθενός μας με τα ελαττώματά του- ντυμένη με το soundtrack του 'Non, je ne regrette rien' της Edith Piaf.

Ένα ακόμα βραβείο πήρε η καμπάνια "Go With The Flaw 2" η οποίο κυκλοφόρησε μια σεζόν μετά με θέμα: τι συμβαίνει όταν κάνετε ό, τι μπορείτε για να κρύψετε τις φυσικές ατέλειές σας;

Τουλάχιστον 9 (εννέα!) βραβεία πήγαν στο project "DEISEL", το τρελό πείραμα που διοργανώθηκε κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Fashion της Νέας Υόρκης το Φεβρουάριο του 2018.

Η Diesel άνοιξε κρυφά ένα αυθεντικό κατάστημα με το όνομα DEISEL - στο οποίο τα κομμάτια που φαίνοταν να είναι πλαστά, ήταν στην πραγματικότητα αυθεντικά προϊόντα σχεδιασμένα από την ομάδα σχεδιαστών της Diesel και πωλήθηκαν σε πολύ χαμηλές τιμές. Ανατρεπτική οπως πάντα, η Diesel ήθελε να πει στον κόσμο της ότι είναι ελεύθερος να φοράει ό, τι θέλει με ελεύθερη- πάντα- σκέψη.

"Είμαι περήφανος και χαρούμενος που γιορτάζω αυτή τη στιγμή. Επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά ότι η Diesel επέστρεψε δριμμύτερη και πιο ‘’γενναία’’ από ποτέ », λέει ο ιδρυτής της Diesel Renzo Rosso. "Ξεκινήσαμε από το προϊόν, δημιουργώντας μια νέα ομάδα από ταλαντούχους ανθρώπους από όλο τον κόσμο για να δώσουμε νέες ερμηνείες στο DNA μας με το Diesel Red Tag project. Και στη συνέχεια ξεκινήσαμε μια νέα στρατηγική επικοινωνίας που επιβεβαιώνει τη μοναδικότητα και την πρωτοτυπία της μάρκας μας. Όλα αυτά δημιούργησαν μια απίστευτη ενέργεια μέσα στην εταιρεία και γύρω από το brand του οποίου έχω την τιμή να είμαι μέλος".

DEISEL GO WITH THE FAKE



BRAND EXPERIENCE & ACTIVATION (Brand-owned Experiences) – gold lion

BRAND EXPERIENCE & ACTIVATION (Customer Retail / In-store Experience) – silver lion

BRAND EXPERIENCE & ACTIVATION (Sectors > Consumer Durables) – bronze lion

DESIGN (Promotional Item Design) – bronze lion

DIRECT (Sectors > Consumer Durables) – gold lion

DIRECT (Channels > Use of Ambient Media: Lange Scale) – silver lion

DIRECT (Excellence > Launch / Re-launch – bronze lion

PR (Use of Events & Stunts) – bronze lion

OUTDOOR (Ambient > Live Advertising & Events) – gold lion

GO WITH THE FLAW



CRAFT (Cinematography) – silver lion

CRAFT (Direction) – bronze lion

CRAFT (Production Design / Art Direction) – bronze lion



KEEP THE WORLD FLAWED



CRAFT (cinematography), bronze lion