Τη λύση SuperVector της Huawei επέλεξε ο ΟΤΕ για την οικονομική και αποτελεσματική αναβάθμιση του δικτύου Fixed Broadband

H Huawei ανακοινώνει τη συνεργασία της με τον Όμιλο OTE για την αναβάθμιση του δικτύου Fixed Broadband, με τη λύση SuperVector.

Η λύση αυτή δίνει τη δυνατότητα κατασκευής ευρυζωνικού δικτύου υπερ-υψηλών ταχυτήτων, έως 200Mbps.

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην Ελλάδα και υπό την ενιαία εμπορική μάρκα COSMOTE προσφέρει όλο το φάσμα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών: σταθερή, κινητή τηλεφωνία και ευρυζωνικές υπηρεσίες, συνδρομητική τηλεόραση και ολοκληρωμένες λύσεις ICT. Υλοποιεί το μεγαλύτερης έκτασης έργο αναβάθμισης τηλεπικοινωνιακών υποδομών των τελευταίων δεκαετιών, τοποθετώντας οπτικές ίνες σε όλη τη χώρα, με επενδύσεις που ξεπέρασαν τα €2 δισ. τα τελευταία έξι χρόνια και νέες επενδύσεις €2 δισ. έως το 2022.

Η λύση SuperVector της Huawei εκσυγχρονίζει υποδομές δικτύου Fiber to the Cabinet (FTTC), παρέχοντας ευρυζωνικές ταχύτητες μέχρι 200Mbps. Με τη λύση SuperVector, βελτιώνεται ο χρόνος διάθεσης της υπηρεσίας (Time to Market), ενώ παράλληλα, μειώνεται το υψηλό κόστος εγκατάστασης και ο χρόνος υλοποίησης της επένδυσης. Η λύση SuperVector της Huawei παρέχει δυνατότητες πρόσβασης 384 γραμμών SuperVector ανά κάρτα. Η εγκατάσταση και οι διεπαφές της λύσης SuperVector είναι συμβατές με τις γραμμές DSL στο δίκτυο, επιτρέποντας τη γρήγορη αναβάθμιση και ανακατασκευή του. Οι κάρτες SuperVector είναι επίσης συμβατές με τερματικά DSL στο δίκτυο επιτρέποντας την ομαλή αναβάθμιση χωρίς να επηρεάζεται η εμπειρία του χρήστη.

Ο κ. Γιώργος Τσώνης, Executive Director Network Planning & Devops Ομίλου OTE, δήλωσε: «Ο Όμιλος ΟΤΕ επενδύει εντατικά σε δίκτυα νέας γενιάς και σύγχρονες υποδομές, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ψηφιακή ανάπτυξη της Ελλάδας. Σε συνεργασία και με τη Huawei, έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε σήμερα σε νοικοκυριά κι επιχειρήσεις αναβαθμισμένες ευρυζωνικές υπηρεσίες, με ταχύτητες έως 200Mbps. Επενδύουμε σταθερά σε καινοτόμες τεχνολογίες, για να απολαμβάνουν οι πελάτες μας την καλύτερη εμπειρία Internet».

Ο κ. Chen Le, Διευθύνων Σύμβουλος της Huawei Τεχνολογίες ΑΕ, δήλωσε: «Ο Όμιλος ΟΤΕ επέλεξε την υπερσύγχρονη λύση της Huawei για την αναβάθμιση του υπάρχοντος δικτύου του βελτιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις δυνατότητές του και την εμπειρία των χρηστών. Αυτό αποδεικνύει ότι η αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών δικτύου με τη λύση SuperVector είναι οικονομική και αποτελεσματική λύση.»

Ως ηγέτης στην παγκόσμια βιομηχανία υπερυψηλών ευρυζωνικών τεχνολογιών στην εποχή των Gigaband, η Huawei έχει από καιρό δεσμευτεί να παρέχει στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους λύσεις υπερυψηλού ευρυζωνικού δικτύου με το «βλέμμα» στο μέλλον. Η λύση SuperVector της Huawei προσελκύει το διεθνές ενδιαφέρον επειδή μπορεί να προσφέρει στους χρήστες ευρυζωνική πρόσβαση με ταχύτητες άνω των 100 Mbit/s. Η Huawei έχει συμβάλλει σημαντικά στη συγγραφή των προτύπων SuperVector (ITU-T G.993.2 Παράρτημα Q). Επιπροσθέτως, η Huawei έχει ήδη αναγνωριστεί από τον κλάδο τηλεπικοινωνιών για την αποτελεσματική της συνεργασία με τηλεπικοινωνιακούς παρόχους όσον αφορά στην ανάπτυξη της one-stop λύσης FTTC SuperVector. Η Huawei θα συνεχίσει να προωθεί τη μεγάλης κλίμακας εφαρμογή νέων τεχνολογιών γραμμής χαλκού, όπως το SuperVector, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός μεγαλύτερου, ταχύτερου και «ευφυέστερου» υπερ-ευρυζωνικού δικτύου (UBB), με σκοπό την καλύτερη εμπειρία διασύνδεσης για τους χρήστες.