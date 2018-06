Το σωστό Μουσείο του 007! Κρέμεται στις Αλπεις, με στοές στα χιόνια και διαδρόμους από γυαλί [βίντεο]

Ένα νέο Μουσείο James Bond ανοίγει τις πύλες του φέτος το καλοκαίρι αφιερωμένο στον Βρετανό μυστικό πράκτορα 007.

Ετσι και οι επισκέπτες του πρέπει να ταξιδέψουν σε απομονωμένη, παγωμένη τοποθεσία, για να το εντοπίσουν.

Το 007 Elements Μuseum είναι φωλιασμένο στις Αυστριακές Άλπεις, στην κορυφή του όρους Γκάισλαχκογκλ στο χωριό Ζέλντεν και είναι προσβάσιμο μόνο με τελεφερίκ, σύμφωνα με το CNN.

Η κορυφή των Άλπεων είναι σημαντικό σημείο για τον Bond, καθώς εκεί γυρίστηκαν σκηνές της ταινίας Spectre του 2015 με τον Ντάνιελ Κρεγκ να συναντά στην Hoffler Klinik την Dr. Madeleine Swann.

Στην πραγματική ζωή η κλινική είναι το εστιατόριο ice Q, δίπλα στο νέο κτίριο που στεγάζει το Μουσείο.

Η ιδέα για το Μουσείο γεννήθηκε, όταν γυριζόταν η ταινία Spectre το 2015, αλλά χρειάστηκαν τρία χρόνια για να υλοποιηθεί, ανέφερε ο Νιλ Κάλοου καλλιτεχνικός διευθυντής στις τέσσερις τελευταίες ταινίες James Bond (Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall και Specter) και στην επερχόμενη Bond 25, καθώς και διευθυντής δημιουργικού του 007 Elements Μuseum.

Μία ιδέα από το νέο μουσείο:

Ψηφιακές και διαδραστικές εγκαταστάσεις

Το Μουσείο εκτείνεται σε δύο επίπεδα και στα εκθέματά του περιλαμβάνονται ψηφιακές και διαδραστικές εγκαταστάσεις – με δεδομένη την προτίμηση του Bond για gadgets υψηλής τεχνολογίας. Καθώς οι επισκέπτες θα περιηγούνται στις αίθουσες με τα κατάλληλα ονόματα Bond («Barrel of the Gun», «Briefing Room», «Hall of Action»), μπορούν να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικές ταινίες σχετικά με την ιστορία, τα σενάρια και τα στούντιο του κινηματογραφικού franchise.

Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να διεισδύσουν στα αρχεία παραγωγής του 007 με διαδραστικές οθόνες αφής.

Τα ψηφιακά εκθέματα μπορεί να έχουν κεντρικό ρόλο στο νέο μουσείο, αλλά στο 007 Elements φιλοξενείται και πιο παραδοσιακή συλλογή – όπως το αεροσκάφος κανονικού μεγέθους που εμφανίστηκε στην ταινία Spectre.

Οι επισκέπτες έχουν ακόμη τη δυνατότητα να απολαύσουν το όμορφο σκηνικό των Άλπεων που προβλήθηκε στην ταινία χάρη σε ένα διάδρομο από γυαλί και μια υπαίθρια πλατεία με πανοραμική θέα στα γύρω βουνά.

Οι Αυστριακές Άλπεις, εκτός από τη σύνδεσή τους με την ταινία Spectre, συνδέονται με την ιστορία του Ίαν Φλέμινγκ, συγγραφέα της σειράς μυθιστορημάτων κατασκοπείας που ενέπνευσε το franchise του James Bond. Σε νεαρή ηλικία ο Φλέμινγκ μετακόμισε από την Αγγλία στο Κιτζμπούχελ, θέρετρο στα βουνά της Αυστρίας.

Ο Κάλοου διευκρίνισε ότι η ομάδα έπρεπε να ολοκληρώσει πολλές περιβαλλοντικές μελέτες για να διασφαλίσει ότι δεν θα προκληθεί καμία ζημιά στη γύρω περιοχή και για να βρει τα υλικά ώστε να χτιστεί το κτίριο σε permafrost- μόνιμα παγωμένο υπέδαφος- και να είναι συμβατό με τον αλπικό όγκο.

Θέλαμε να διασφαλίσουμε μια διαφορετική εμπειρία από εκείνη ενός παραδοσιακού μουσείου, θέλαμε να διδάξουμε στους ανθρώπους πώς γίνονται όλες οι ταινίες μας και να τους εμπνεύσουμε να εισέλθουν στην κινηματογραφική βιομηχανία, τόνισε.

Σε αρμονία με την αποστολή αυτή, καθεμιά από τις εννέα γκαλερί του 007 Elements είναι αφιερωμένη σε μια πτυχή της κινηματογραφίας. Υπάρχει χώρος για την εγγραφή τίτλων και μουσικής, για τους χαρακτήρες, τους διαλόγους και τη σκηνοθεσία, και άλλοι χώροι για τα σκηνικά, τις τοποθεσίες και τα storyscapes. Όλες οι αίθουσες είναι κινηματογραφικά σχεδιασμένες, με σκοτεινό φωτισμό και εξοπλισμένες με καθρέφτες, οθόνες αφής και εγκαταστάσεις βίντεο – οι επισκέπτες ίσως να βλέπουν ακόμη και εικόνες των αγαπημένων τους χαρακτήρων να παραμονεύουν στις σκιές, σύμφωνα με τον Κάλοου.

Δύο μέλη του σύμπαντος του Bond, τα ονόματα των οποίων δεν αποκαλύπτονται, θα παρουσιάσουν τη συγκεκριμένη εγκατάσταση, όταν εγκαινιαστεί το 007 Elements Museum στις 12 Ιουλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ