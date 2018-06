Νέες ταινίες: Η Σάντρα Μπούλοκ αρχηγός στη θηλυκή «Συμμορία των 8» [κριτική & τρέιλερ]

Οχτώ δυναμικές κυρίες οργανώνουν την τέλεια ληστεία!

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ ερμηνεύει τον Πάμπλο Εσκομπάρ με την Πενέλοπε Κρουζ να υποδύεται την ερωμένη του Βιρχίνια Βαγιέχο, ενώ ένας ζαχαροπλάστης από το Βερολίνο αναζητάει την αλήθεια στο Ισραήλ. Αυτές είναι οι κινηματογραφικές πρεμιέρες της εβδομάδας.



Η συμμορία των 8 (Ocean's 8)

Σκηνοθεσία: Γκάρι Ρος

Παίζουν: Σάντρα Μπούλοκ, Κέιτ Μπλάνσετ, Αν Χάθαγουεϊ, Έλενα Μπόναμ Κάρτερ, Ριάνα, Μίντι Κέιλινγκ, Σάρα Πόλσον, Ακουαφίνα, Ρίτσαρντ Άρμιταζ, Tζέιμς Κόρντεν

Αγαπώντας τον Πάμπλο

Πέντε χρόνια, οκτώ μήνες και δώδεκα ημέρες: τόσο πήρε στη μόλις αποφυλακισμένη Ντέμπι Όσεαν να σχεδιάσει τη μεγαλύτερη ληστεία της ζωής της. Πλέον όμως ξέρει ακριβώς τι χρειάζεται: μια ομάδα από τις καλύτερες στον τομέα τους, ξεκινώντας από την πρώην παρτενέρ της στο έγκλημα, Λου. Οι δυο τους επιστρατεύουν τις υπόλοιπες «ειδικούς»: την κοσμηματοπώλη Αμίτα, την πορτοφολού Κοστάνς , την εξπέρ κλεπταποδόχο Τάμι, τη χάκερ Νάιν Μπολ και τη σχεδιάστρια μόδας Ρόουζ. Ο στόχος τους είναι 150 εκατομμύρια δολάρια σε μορφή διαμαντιών, τα οποία θα κοσμούν τον λαιμό της παγκοσμίου φήμης ηθοποιού Ντάφνε Κλούγκερ, όσο θα βρίσκεται το επίκεντρο της εκδήλωσης της χρονιάς.

Η επιτυχημένη σειρά «Ocean» του Στίβεν Σόντεμπεργκ, προσθέτει μια ακόμα ταινία στην ιστορία της, με ένα αμιγώς θηλυκό καστ.

Αυτή τη φορά η ιστορία εκτυλίσσεται στη Νέα Υόρκη και μάλιστα στο φαντασμαγορικό κοσμικό γεγονός της υψηλής ραπτικής, στο θρυλικό Met Gala.

Ένα πολύτιμο διαμαντένιο κολιέ του οίκου Cartier, που μια διάσημη ηθοποιός θα φορέσει στον λαιμό της τη λαμπερή βραδιά, είναι ο στόχος μιας γυναικείας σπείρας με αρχηγό την Ντέπι Όσεαν, που βαδίζοντας στα χνάρια του αδερφού της, ξέρει πως να οργανώσει την τέλεια ληστεία. Στο πλευρό της βεβαίως βρίσκονται εκλεκτές κυρίες, με εξαιρετικές ικανότητες, οι οποίες θα συμβάλλουν στο μεγάλο κόλπο.

Ο τρεις φορές υποψήφιος για Όσκαρ Γκάρι Ρος («Pleasantville», «Hunger Games»), που συνυπογράφει και το σενάριο με την Ολίβια Μιλτς (ο Στίβεν Σόντεμπεργκ εδώ αναλαμβάνει χρέη παραγωγού) με χιούμορ, απίστευτα καλό ρυθμό και ένταση, καθοδηγεί τις υπέροχες κυρίες του, σε μια περιπέτεια που τα έχει όλα: δράση, ανατροπές, έξυπνους διαλόγους, πολύ στυλ και φυσικά εκρηκτικές ηρωίδες, που προσθέτουν τη δική τους πινελιά σε ένα σενάριο, έτοιμο για να γίνει το hit του φετινού καλοκαιριού.

Αν και το « Οcean 8» πρόκειται για μια κλασική ταινία ληστείας, η διαφορά του και το ενδιαφέρον σημείο του είναι ότι η πλοκή του κινείται με βάση το γυναικείο μυαλό κι έτσι ακόμα και τα αναμενόμενα κλισέ αποκτούν μια αναπάντεχη διάσταση. Όσο αφορά στις κλασάτες πρωταγωνίστριες, έχουν εξαιρετική χημεία μεταξύ τους, και με τον δικό της τρόπο η καθεμία δημιουργεί μια γοητευτική περσόνα, με την Κέιτ Μπλάνσετ και την Έλενα Μπόναμ Κάρτερ να ξεχωρίζουν στα σημεία.



Αγαπώντας τον Πάμπλο (Loving Pablo)

Σενάριο- Σκηνοθεσία: Φερνάντο Λεόν ντε Αρανόα

Παίζουν: Χαβιέρ Μπαρδέμ, Πενέλοπε Κρουζ, Πίτερ Σκάρσγκαρντ, Τζούλιετ Ρεστρέπο

Η άνοδος και η πτώση του μεγαλύτερου βαρόνου ναρκωτικών στον κόσμο, Πάμπλο Εσκομπάρ, μέσα από τα μάτια της ερωμένης του και διάσημης δημοσιογράφου Βιρχίνια Βαγιέχο. Ο Φερνάντο Λεόν ντε Αρανόα («Δευτέρες με Λιακάδα») συνεργάζεται με το βραβευμένο με Όσκαρ ζευγάρι Χαβιέρ Μπαρδέμ και Πενέλοπε Κρουζ σε μια ταινία για τον «βασιλιά της κοκαΐνης», Πάμπλο Εσκομπάρ

χουν γίνει ήδη πολλές ταινίες αλλά και σειρές για τη ζωή του θρυλικού « βαρόνου», οπότε το βιβλίο της επί χρόνια ερωμένης του και δημοσιογράφου Βιρχίνια Βαγιέχο με τίτλο «Loving Pablo, Hating Escorts », στο οποίο βασίζεται ο Αρανόα, δεν έχει να προσφέρει πολλά περισσότερα στα όσα ήδη ξέρουμε για μια από τις πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της Λατινικής Αμερικής.

Η Βαγιέχο γνωρίστηκε με τον Εσκομπάρ το 1982 και με γλαφυρό τρόπο περιγράφει την επιχειρηματική δραστηριότητα του εραστή της, τις αντικρουόμενες πλευρές του χαρακτήρα του, τη μανία του για την πολιτική και τις σχέσεις με τον στενό του κύκλο. Ο Αρανόα όμως ακολουθεί έναν ανάλαφρο κι αρκετά επιφανειακό τρόπο, αφηγούμενος τα χρόνια ακμής του Εσκομπάρ και του καρτέλ Μεντεγίν, χωρίς να εμβαθύνει ιδιαιτέρως στην πολύπλοκη ψυχοσύνθεση του κεντρικού ήρωα, ούτε όμως και στην ψυχή της Βαγιέχο, που περιγράφεται περίπου ως μια ελαφρόμυαλη κι αδίστακτη τηλεπερσόνα, διψασμένη για εξουσία και χρήματα.

Όταν δε τα πράγματα αγριεύουν κι οι δρόμοι της Κολομβίας γίνονται πεδίο μάχης με χιλιάδες νεκρούς,για χάρη του Πάμπλο τότε ο Αρανόα αποδεικνύεται ανεπαρκής . Αν και πιθανόν η αρχική του πρόθεση είναι να αποδείξει πως ο Εσκομπάρ είναι το δημιούργημα ενός διεφθαρμένου συστήματος, τελικά δεν καταφέρνει να ξεπεράσει το επίπεδο μιας άνευρης και στείρας βιογραφίας, που ξαφνιάζει με την ελαφρότητά της.

Ο Χαβιέρ Μπαρδέμ, με πολλά κιλά επιπλέον, και η Πενέλοπε Κρουζ, με κουπ βγαλμένη από την δεκαετία του ’80, κάνουν ό,τι μπορούν για να προσδώσουν μια κάποια δραματική ένταση στις σκηνές, προσπαθώντας να αποστασιοποιηθούν από τα όποια στερεότυπα, όμως τελικά ο χαρακτήρας της Βαγιέχο μένει υπό σκιάν, ενώ τελικά τα δυο πρόσωπα του Εσκομπάρ που πιθανόν θέλει να αναδείξει ο Αρανόα χάνονται μέσα σε ένα σενάριο, που για έναν παράδοξο λόγο προσπαθεί με κάθε τρόπο να διακωμωδήσει μια ιστορία που στάζει αίμα.



Κρυφή Συνταγή (The Cakemaker)_

Σκηνοθεσία: Οφίρ Ραούλ Γκράιτσερ

Παίζουν: Τιμ Κάλκχοφ, Σάρα Αντλερ, Ρόι Μίλερ

Ο Τόμας, ένας ταλαντούχος Γερμανός ζαχαροπλάστης, είναι ο εραστής του Όρεν, ενός παντρεμένου άνδρα από το Ισραήλ, που επισκέπτεται συχνά το Βερολίνο για δουλειές. Όταν ο Όρεν σκοτώνεται σε τροχαίο, ο Τόμας ταξιδεύει στην Ιερουσαλήμ για να μάθει περισσότερα για το παρελθόν του αγαπημένου του. Έτσι θα πλησιάσει τη γυναίκα του, την Ανάτ, κρατώντας κρυφή την ταυτότητά του και προτείνοντάς της να δουλέψει στο καφέ της. Τα γλυκά όμως που φτιάχνει θα φέρουν κοσμοσυρροή στο κατάστημα, αλλά ο ίδιος κάνει δύο βασικά λάθη: δεν χρησιμοποιεί κόσερ υλικά και αδυνατεί να προβλέψει πού θα καταλήξει η σχέση του με τη νεαρή χήρα.

Η βραβευμένη στο Κάρλοβι Βάρι ταινία του Ισραηλινού Οφίρ Ραούλ Γκράιτσερ,( ενός σκηνοθέτη με θητεία στα video art και στο ντοκιμαντερ) μέσα από λαχταριστά κέικ μιλάει τελικά για όσα μας ενώνουν.

Κινούμενος ανάμεσα στο ζωντανό Βερολίνο και τη μελαγχολική Ιερουσαλήμ, ο Γκράιτσερ ακολουθεί τα βήματα του Τομας, ενός νεαρού ομοφυλόφιλου ζαχαροπλάστη που όταν ο παντρεμένος εραστής, ο Όρενμ σκοτώνεται σε τροχαίο προσπαθεί να ανακαλύψει περισσότερα για το πρόσωπο που αγάπησε. Έτσι αφήνει το επιτυχημένο του κατάστημα και πηγαίνει στην πρωτεύουσα του Ισραήλ , όπου ως Γερμανός καταρχάς αντιμετωπίζει με καχυποψία και δυσπιστία. Όμως η σύζυγος του Όρεν τελικά τον προσλαμβάνει στο καφέ της, αγνοώντας τους κανόνες του κοσέρ (νόμοι των Εβραίων σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες). Σύντομα, τα γλυκά του Τόμας γίνονται ανάρπαστα, ενώ οι δυο τους μέσα από τη διαδικασία του ζυμώματος -που εδώ λειτουργεί τόσο κυριολεκτικά όσο και μεταφορικά- καταφέρνουν να ξεπεράσουν στεγανά και αντιλήψεις αιώνων.

Με έναν Γερμανό και μια Εβραία ως κεντρικά πρόσωπα, που αν κι έχουν πολλά να χωρίσουν, τελικά καταφέρνουν να επικοινωνήσουν και να επουλώσουν το τραύμα της απώλειας, ο Ισραηλινός σκηνοθέτης αφηγείται μια γλυκόπικρη ιστορία αγάπης, που συνεχώς λειτουργεί και σε ένα δεύτερο επίπεδο, καταλήγοντας σε ένα λυτρωτικό φινάλε. Οι συνειρμοί που δημιουργεί η σχέση του Τόμας με την Ανάτ είναι ολοφάνεροι σε σχέση με τις κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούν, ενώ η κινηματογράφηση και η δραματουργία του Γκράιτσερ βρίθουν λεπτών συμβολισμών που δηλώνονται έμμεσα και με κομψότητα, προκαλώντας τον θεατή να σκεφτεί χωρίς προκαταλήψεις.



Ιστορίες Αγάπης που δεν Ανήκουν σ’ Αυτόν τον Κόσμο (Amori che non sanno stare al mondo /Stories of Love That Cannot Belong to This World)

Σκηνοθεσία: Φραντσέσκα Κομεντσίνι

Παίζουν: Λουκία Μασίνο, Τομά Τραμπάχι, Βαλεντίνα Μπέλε



Η Κλαούντια και ο Φλάβιο αγαπιούνταν για πολύ καιρό, παθιασμένα. Μια μέρα αυτό τελείωσε. Εκείνος πλέον αισθάνεται δυνατός και θέλει να προχωρήσει, ενώ εκείνη, γύρω στα πενήντα πια, αγωνίζεται να ξεχάσει. Όταν ο Φλάβιο συναντά την Τζιόρτζια, ο έρωτας τούς χτυπά από την πρώτη ματιά. Η ενέργεια μιας όμορφης κοπέλας στα τριάντα είναι ελιξίριο νεότητας γι’ αυτόν, οπότε δεν αργεί να υποκύψει σε κάθε επιθυμία της. Την ίδια περίοδο η Κλαούντια γνωρίζει στο πανεπιστήμιο τη Νίνα. Τη φοβίζουν η διαφορά ηλικίας, αλλά κι η ιδέα να συνάψει σχέση με μια γυναίκα. Όμως, η Νίνα είναι τόσο όμορφη και σαγηνευτική, σχεδόν ακαταμάχητη…



H Φραντσέσκα Κομεντσίνι υπογράφει μια πικρή κομεντί με αρκετές δόσεις σουρεαλισμού για τη σκοτεινή πλευρά των σχέσεων .

Η Κλαούντια και Φλάβιο, καθηγητές πανεπιστημίου και οι δυο, έχουν μια παθιασμένη σχέση επτά χρόνων, που περιλαμβάνει αρκετές δόσεις αντικαταθλιπτικών, φοβερούς καβγάδες, απίστευτα σκηνικά μέσα τη νύχτα και φυσικά πάθος. Όταν όμως ο Φλάβιο στα πενήντα του πια, αποφασίζει ότι χρειάζεται μια ισορροπημένη ζωή, η Κλαούντια μένει μόνη της και καλείται να ξεπεράσει τον μεγάλο της έρωτα. Εκείνος θα γνωρίσει μια νεαρότερη γυναίκα, την Τζόρτζια, κι εκείνη μια φοιτήτρια της, την Νίνα, που θα τη γοητεύσει.

Κάπου ανάμεσα στον Αλμοδοβάρ και τον Γούντυ Άλλεν, η Κομεντσίνι διερευνά τα στάδια του χωρισμού με χιούμορ αλλά και μια παράξενη τρέλα, και φέρνει στο προσκήνιο έναν μεγάλο έρωτα χωρίς μελοδραματισμούς και γλυκερές κορώνες. Οι δικοί της ήρωες αντίθετα είναι γοητευτικοί και διαλυμένοι ταυτόχρονα από τον πόνο, πειραματίζονται σαν παιδιά με καθετί νέο, για να αποδεχθούν τελικά τις επιλογές τους και να ζήσουν με αυτές.

Αν και γυναίκα, η Ιταλίδα δημιουργός κρατάει μια αξιοθαύμαστη ισορροπία ανάμεσα στα δυο μέρη- τόσο ο Φλάβιο όσο και η Κλαούντια έχουν κάνει πολλά λάθη- όμως η αλήθεια είναι πως τις εντυπώσεις κερδίζει τελικά η λαμπερή ερμηνεία της Λουκία Μασίνο. Κι έτσι τελικά, ακόμα κι αν αυτή η ιστορία ανήκει σε αυτό τον κόσμο, μιας και δεν απογειώνεται όπως μας προϊδεάζει ο τίτλος, σίγουρα θα σας κάνει να περάσετε καλά.



Ένα αξέχαστο καλοκαίρι (Summer 1993 – Verano 1993 – Estiu 1993)

Σκηνοθεσία: Κάρλα Σιμόν

Παίζουν: Λάια Αρτίγκας, Πάουλα Ρόμπλες, Μπρούνα Κούζι



Η εξάχρονη Φρίντα κοιτάζει σιωπηλά τα τελευταία αντικείμενα που μπαίνουν σε κουτιά στο διαμέρισμα της μητέρας της που έχει πεθάνει. Αν και η οικογένεια του αγαπημένου θείου της την υποδέχεται με ανοιχτή αγκαλιά, εκείνη χρειάζεται πολύ καιρό να συνηθίσει το νέο της σπίτι στην εξοχή, μακριά από τη Βαρκελώνη.

Το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Κάρλα Σιμόν είναι μια ευαίσθητη ιστορία ενηλικίωσης, που απέσπασε το Βραβείο Καλύτερης Πρώτης Ταινίας στο Φεστιβάλ Βερολίνου, καθώς και το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Generation Kplus, ενώ ήταν κι η επίσημη πρόταση της Ισπανίας για το Βραβείο Όσκαρ Ξενόγλωσσης Ταινίας.

Η Κάρλα Σιμόν αφηγείται σχεδόν αυτοβιογραφικά την προσωπική της ιστορία, αναπολώντας νοσταλγικά το πρώτο καλοκαίρι μετά από τον θάνατο της μητέρας της μέσα από τα μάτια της μικρής Φρίντα, που καλείται να αντιμετωπίσει την απώλεια και να προσαρμοστεί στη νέα της οικογένεια. Μακριά από τη Βαρκελώνη, το μικρό κορίτσι, που σαφέστατα λειτουργεί ως alter ego της δημιουργού, έρχεται σε επαφή με τον αγαπημένο της θείο, τη γυναίκα του, αλλά και τη μικρή της χαριτωμένη ξαδέλφη, την Άννα.

Αναζητώντας ένα καταφύγιο αλλά κι απαντήσεις στα ερωτηματικά της, η Φρίντα ζει το δικό της αξέχαστο καλοκαίρι, που η Σιμόν καταγράφει με μια γλυκιά νοσταλγία, θεωρώντας όμως πολλές φορές ότι αυτό το προσωπικό της αίσθημα αρκεί και για τον θεατή της. Αν και με ειλικρίνεια, χωρίς μελοδραματισμούς κι αυτολύπηση, η σκηνοθέτης ανακαλεί μια σημαντική στιγμή της ζωής της, συχνά η αυατοαναφορικότητα του θέματός της, την κάνει να μένει σε λεπτομέρειες που για την ίδια αναμφίβολα έχουν τεράστια σημασία, όμως η έλλειψη δραματουργίας και πλοκής δεν της επιτρέπουν να επικοινωνήσει τις μνήμες της με το ευρύ κοινό.

Παρ’ όλα αυτά, η αμεσότητα και η απλότητα των ερμηνειών από τους ηθοποιούς της- κυρίως της εκφραστικότατης Λάια Αρτίγκας, που κρατάει τον ρόλο της Φρίντα- δημιουργούν ένα συγκινητικό περιβάλλον, ενώ η Σιμόν φαίνεται πως καταλαβαίνει τον κόσμο των παιδιών, περιγράφοντας με λεπτομέρεια στιγμές της καθημερινότητάς τους, που μένουν ανεξίτηλες στη μνήμη.